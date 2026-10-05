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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مبابي يعود إلى مدريد.. نجم الميرنجي يقترب من مواجهة فياريال

مبابي
مبابي
إسراء أشرف

عاد الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم ريال مدريد، إلى العاصمة الإسبانية مدريد، اليوم الإثنين، بعد حصوله على إذن من النادي لقضاء عدة أيام من الراحة النشطة ضمن برنامج التعافي من الإصابة التي تعرض لها خلال فترة التوقف الدولي.

وحسب صحيفة "AS" الإسبانية، قضى مبابي قرابة أسبوع خارج مدريد، في إطار خطة تعافٍ تمت بالتنسيق الكامل بين اللاعب والجهاز الفني والجهاز الطبي لريال مدريد، مع استمرار الإشراف الطبي للنادي على حالته.

كان ريال مدريد قد أعلن في وقت سابق أن الفحوصات الطبية التي خضع لها مبابي أظهرت معاناته من "فرط تمدد في المحفظة الخلفية للركبة اليسرى"، دون الكشف عن إصابة خطيرة.

وأوضح التقرير أن مبابي عاد الآن إلى مدريد، وسيبدأ تدريجيًا في استعادة نسق التدريبات والتأهيل في مدينة ريال مدريد، تمهيدًا للعودة إلى المشاركة مع الفريق.

وأشار "AS" إلى أن الجهاز الفني بقيادة جوزيه مورينيو يتوقع أن يكون مبابي جاهزًا للمشاركة أمام فياريال، في المباراة المقرر إقامتها يوم السبت 10 أكتوبر، مع إمكانية أن يبدأ اللقاء أساسيًا، وفقًا لتطور حالته خلال الأيام المقبلة.

يأتي ذلك في ظل حرص ريال مدريد على عدم المخاطرة بعودة مبابي قبل اكتمال تعافيه، خاصة مع اقتراب سلسلة من المواجهات المهمة للفريق، أبرزها الكلاسيكو أمام برشلونة يوم 25 أكتوبر.

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