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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

رسميََا.. نادي الوحدات الأردني يعلن تعاقده مع عماد النحاس لتدريب الفريق

عماد النحاس
عماد النحاس
عبدالله هشام

أعلن نادي الوحدات الأردني تعاقده مع المدرب المصري عماد النحاس، لتولي القيادة الفنية للفريق خلال الفترة المقبلة، بعد التوصل إلى اتفاق مع إدارة النادي.

ووقع عماد النحاس، على عقود انضمامه لنادي الوحدات الأردن بشكل رسمي حيث كتب النادي عبر الحساب الرسمي بفيس بوك : أنجز نادي الوحدات رسميا إجراءات توقيع العقود مع الجهاز الفني للفريق الأول بقيادة الكابتن عماد النحاس والمدربين محمد محسن أبو جريشة وعبد الرحمن فاروق ومحلل الأداء أيمن محمد.

وواصل : وستكون المهمة الرسمية الأولى للمدير الفني الجديد للوحدات الكابتن عماد النحاس قيادة الأخضر في المواجهة المهمة يوم الجمعة المقبل أمام الجزيرة والتي تقام عند الساعة 7.30 مساء على ستاد الملك عبدالله الثاني بالقويسمة.

ويضم الجهاز الفني المعاون لعماد النحاس كلًا من:

محمد محسن أبوجريشة: مدربًا عامًا.
عبدالرحمن فاروق: مدربًا مساعدًا.
أيمن محمد: محلل أداء.

ومن المقرر أن تتولى إدارة نادي الوحدات تعيين مدرب حراس المرمى ضمن الجهاز الفني الجديد.

وكان عماد النحاس قد رحل عن تدريب المصري البورسعيدي، عقب الخسارة أمام بيراميدز في الدوري المصري، ليخوض تجربة جديدة مع الوحدات الأردني.

ويبدأ النحاس مهمته الرسمية مع الوحدات بمواجهة الجزيرة يوم الجمعة المقبل على استاد الملك عبدالله الثاني بالقويسمة.

نادي الوحدات الأردني عماد النحاس الأهلي الوحدات الاردني الدوري الاردني

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