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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

هتجيله عروض كتير بسبب الأهلي.. شوبير يعلق على أزمة المصري وعماد النحاس

عماد النحاس
عماد النحاس
علا محمد

علق الإعلامي أحمد شوبير، على الأزمة بين إدارة النادي المصري البورسعيدي والمدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم، الكابتن عماد النحاس، بعد رحيل الأخير عن منصبه.

وقال شوبير في تصريحات عبر برنامجه الإذاعي: "إدارة النادي المصري لم تُقصر مع الفريق في أي شيء، ودائمًا أشيد بـ كامل أبو علي رئيس النادي الذي يقوده بشكل رائع".


وكان النادي المصري البورسعيدي قد أعلن رحيل عماد النحاس عن تدريب الفريق، وتولى أحمد سامي تدريب الفريق لنهاية الموسم الجاري.

وتابع: "المصري بدأ الدوري بفوزين ثم هزيمة منطقية أمام بيراميدز، ثم خسر أمام منتخب السويس بتروجيت أمس، الإدارة قامت بتجميد مستحقات اللاعبين، وحذرتهم من عدم استعادة مستواهم، لأن النادي لم يُقصر في شيء معهم".

وواصل: "البعض بدأ يقول إن ما حدث للفريق بسبب ظُلم الكابتن عماد النحاس، لكن كل إدارة لها ظروفها، وأنا في الحقيقة لم أحب المعركة التي حدثت، النحاس مدرب كبير نجح مع الأهلي والمصري، وقصته في بورسعيد توقفت عند ذلك دون ذكر أسباب".

واستكمل: "لأن كل طرف يقول أسبابه، ووصلت القصة إلى مرحلة من الشجار ليس لها داعي، وأتمنى الأمور تسير على خير، الأمر انتهى، الكابتن عماد رحل وستصل له عروضًا كثيرة من الدوري المصري أو من دوريات عربية، لأنه صنع اسماً كبيراً خلال تدريبه للأهلي".

واختتم: "لكن أنا أحب أن يكون الفراق باحترام، وحتى هذه اللحظة ما زال الوداع أو الفراق أو الانفصال، يُقال أنه بالتراضي، والدليل إن النادي المصري أعطى الكابتن عماد كل مستحقاته هو وجهازه المعاون، وهذا أمر جيد يُحسب للإدارة، ولا نريد أن تكون هناك أزمة بين الطرفين".

الإعلامي أحمد شوبير إدارة النادي المصري البورسعيدي المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم عماد النحاس

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