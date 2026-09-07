مصطفي شوبير يشارك جمهوره صورا من الجيم

شارك مصطفى شوبير، حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر جمهوره صورا جديدة وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وظهر مصطفي شوبير وهو يستعرض لياقته البدنية من الجيم ،مما حازت الصورة علي إعجاب متابعيه.



وكشف مصدر داخل النادي الأهلي، في تصريحات خاصة، أن إدارة النادي وضعت الثنائي محمد شعبان، حارس مرمى فريق القناة، ومحمد علاء، حارس مرمى الجونة السابق وسيراميكا كليوباترا الحالي، ضمن حساباتها للتعاقد مع أحدهما خلال الفترة المقبلة تحسباً لرحيل مصطفى شوبير.



وأكد المصدر أن الأهلي يدرس تدعيم مركز حراسة المرمى تحسبًا لتمسك مصطفى شوبير بخوض تجربة الاحتراف الخارجي عقب نهاية الموسم الحالي، خاصة في ظل إمكانية تلقيه عروضًا من أندية أوروبية بعد المستويات التي يقدمها مع الفريق.

وأوضح أن الجهاز الفني وإدارة الأهلي يحرصان على تجهيز أكثر من بديل في مركز حراسة المرمى، حتى لا يتأثر الفريق حال رحيل شوبير، مشيرًا إلى أن محمد شعبان ومحمد علاء يحظيان بمتابعة من جانب مسؤولي النادي، تمهيدًا للاستقرار على الحارس الأنسب حال الحاجة إلى التعاقد مع حارس جديد.

وشدد المصدر على أن تحرك الأهلي في هذا الملف لا يعني اتخاذ قرار برحيل مصطفى شوبير، وإنما يأتي ضمن خطة استباقية لتأمين مركز حراسة المرمى، خاصة أن موقف الحارس من الاحتراف الخارجي سيتحدد بشكل أكبر مع نهاية الموسم الجاري.