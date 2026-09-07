قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الممنوعون من حجز وحدات الإيجار التمليكي
محافظ القاهرة: زرع أشجار جديدة في شارع جامعة الدول العربية قريبا
حاجة نفخر بيها.. عمرو أديب: المصريين أصبحوا حساسين تجاه أي حد بيقطع شجرة
حسم المعركة عسكريا.. مساعد وزير الدفاع اليمني: قرار تحرير صنعاء «صَدَر»
محدش يشتريها| مدارس النيل تحذر الطلاب من تداول كتب ومذكرات تجارية منسوبة لها
تعليم جنوب سيناء: وصول الكتب لجميع المدارس.. وبدء الدراسة تدريجيًا لمنع التكدس
روسيا تؤكد دعمها الثابت لسيادة لبنان ووحدة أراضيه
بعد تسجيل الرغبات.. ماذا يفعل طلاب الشهادات المعادلة لاستكمال التنسيق؟
إنبي: تخفيض عقوبة محمد بركات من 4 مباريات إلى مباراتين
اليمن يتحرر.. مصرع قائد لواء حوثي وأسر عدد من عناصره في مواجهات تعز
عمرو أديب: وصل لنا تأكيد من مجلس الوزراء بأنه لن يتم المساس بحديقة الزهرية أمام برج القاهرة
الأوقاف تعلن أسماء ومواعيد الاختبار الشفوي لمسابقة مرافقة بعثة الحج 2027
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مصطفي شوبير يشارك جمهوره صورا من الجيم

مصطفي شوبير
مصطفي شوبير
ميرنا محمود

شارك مصطفى شوبير، حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر جمهوره صورا جديدة وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وظهر مصطفي شوبير وهو يستعرض لياقته البدنية من الجيم ،مما حازت الصورة علي إعجاب متابعيه.


وكشف مصدر داخل النادي الأهلي، في تصريحات خاصة، أن إدارة النادي وضعت الثنائي محمد شعبان، حارس مرمى فريق القناة، ومحمد علاء، حارس مرمى الجونة السابق وسيراميكا كليوباترا الحالي، ضمن حساباتها للتعاقد مع أحدهما خلال الفترة المقبلة تحسباً لرحيل مصطفى شوبير.


وأكد المصدر أن الأهلي يدرس تدعيم مركز حراسة المرمى تحسبًا لتمسك مصطفى شوبير بخوض تجربة الاحتراف الخارجي عقب نهاية الموسم الحالي، خاصة في ظل إمكانية تلقيه عروضًا من أندية أوروبية بعد المستويات التي يقدمها مع الفريق.

وأوضح أن الجهاز الفني وإدارة الأهلي يحرصان على تجهيز أكثر من بديل في مركز حراسة المرمى، حتى لا يتأثر الفريق حال رحيل شوبير، مشيرًا إلى أن محمد شعبان ومحمد علاء يحظيان بمتابعة من جانب مسؤولي النادي، تمهيدًا للاستقرار على الحارس الأنسب حال الحاجة إلى التعاقد مع حارس جديد.

وشدد المصدر على أن تحرك الأهلي في هذا الملف لا يعني اتخاذ قرار برحيل مصطفى شوبير، وإنما يأتي ضمن خطة استباقية لتأمين مركز حراسة المرمى، خاصة أن موقف الحارس من الاحتراف الخارجي سيتحدد بشكل أكبر مع نهاية الموسم الجاري.

مصطفي شوبير الاهلي أخبار مصطفي شوبير صور مصطفي شوبير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

توضيح عاجل من التعليم بشأن تعيينات الدفعة الخامسة من مسابقة 30 ألف معلم

جانب من الجولة

محافظ القليوبية يستبعد مدير المدرسة الإعدادية ببرقطا بكفر شكر لعدم جاهزية المدرسة للعام الدراسي

مجلس الدولة

قرار عاجل في دعوى إلغاء منع سفر النساء للسعودية

الدواجن

الفراخ زادت.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين 7 سبتمبر 2026

وزير التربية والتعليم

400 درجة في"سنة تانية" و200 بـ"تالتة" تحسم مصيرك بالبكالوريا|ننشر تفاصيل الامتحانات وشروطها

تطبيق واتساب

تطبيق واتساب يوقف دعمه رسمياً لهواتف أندرويد القديمة بدءاً من الغد

هبة كامل

هبة كامل تروي أصعب أيام حياتها: عشت كابوس شهر ونصف وشوفت العذاب بعيني واكتشفت معادن الناسl حوار

بيزيرا

وضع شرطين.. تطورات جديدة في أزمة الزمالك مع خوان بيزيرا| تفاصيل

ترشيحاتنا

الأهلي

الأهلي يواجه الفائز من كيتارا ومقديشيو سيتي في دور الـ32 بالكونفدرالية

بيراميدز

عبد الجليل: أخشى من بيراميدز.. ويذكرني بأهلي الجيل الذهبي

مبابي

الأنسب لي.. مبابي يطمح للفوز بجائزة الكرة الذهبية هذا العام

بالصور

قبل زيادة سعرها.. أفضل طريقة لتخزين الطماطم في البيت لأطول فترة

قبل ما السعر يزيد.. أفضل طريقة لتخزين الطماطم في البيت والحفاظ عليها لأطول فترة
قبل ما السعر يزيد.. أفضل طريقة لتخزين الطماطم في البيت والحفاظ عليها لأطول فترة
قبل ما السعر يزيد.. أفضل طريقة لتخزين الطماطم في البيت والحفاظ عليها لأطول فترة

مخاطر تناول دواء التخسيس دون استشارة طبيب.. «تجربة الآخرين» قد تهدد حياتك

حبوب التخسيس
حبوب التخسيس
حبوب التخسيس

بـ 200 ألف جنيه.. رينو لوجان المستعملة في مصر

رينو لوجان موديل 2010
رينو لوجان موديل 2010
رينو لوجان موديل 2010

MG الأكثر ترخيصا بين السيارات الملاكي في مصر خلال أغسطس 2026

MG
MG
MG

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: تطوير التعليم وتوجيهات الرئيس.. رؤى وأطروحات

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في إسرائيل.. انتخابات على بقاء نتنياهو في الحكم!

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: حرب العناد الأمريكي الإيراني تضرب الاقتصاد العالمي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أبرز المخاوف التي تسكننا.. أسبابها وكيف نتغلب عليها؟

د. هبة جمال

د. هبة جمال تكتب: التسويق الإعلامي داخل الجهاز الإدارى بالدولة

المزيد