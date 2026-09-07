مصطفى شوبير عن ركلة جزاء ميسي: الانجاز ليس في اسم من سددها

كشف مصطفى شوبير، حارس مرمى النادي الأهلي، عن شعوره بعد تصديه لركلتي جزاء خلال منافسات كأس العالم 2026، مؤكدًا أن سعادته لم تكن مرتبطة فقط بتصديه لركلة جزاء من النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، ولكن أيضًا بكونه أصبح من الحراس القلائل الذين نجحوا في التصدي لركلتي جزاء خلال نسخة واحدة من كأس العالم.

مصطفى شوبير

وقال مصطفى شوبير في تصريحات تلفزيونية لموقع الأهلي، إنه شعر بسعادة كبيرة بعد انتهاء منافسات البطولة، خاصة بعدما أدرك قيمة الإنجاز الذي حققه خلال مشاركته مع منتخب مصر.

وأوضح شوبير: «بخصوص ضربة الجزاء أو ضربتي الجزاء، أنا كنت مبسوط جدًا جدًا بعد الماتش بيومين».

وأضاف حارس الأهلي: «مش فكرة إني صدّيت بينالتي من ميسي على قد ما هي فكرة إن الناس تقول لك إنك من القليلين اللي صدوا ضربتين جزاء في نسخة واحدة من كأس العالم».

وأشار شوبير إلى أن مثل هذه الأرقام والإنجازات تظل حاضرة في تاريخ كرة القدم، وهو ما يمنحها قيمة خاصة بالنسبة له، مؤكدًا أن تسجيل اسمه ضمن قائمة الحراس الذين حققوا هذا الأمر يعد مصدر فخر وسعادة.

واختتم تصريحاته قائلًا: «الحاجات دي برضه بتتكتب في التاريخ وبتبقى حاجة حلوة».