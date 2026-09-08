تحركات ميدانية موسعة بمحافظة بورسعيد استعدادا للعام الدراسي

شهدت أحياء محافظة بورسعيد ومدينة بورفؤاد سلسلة من الحملات الميدانية المكبرة جاءت تفاصيلها تنفيذًا لتوجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ بورسعيد، بتشديد المتابعة الميدانية على مدار الساعة، وتوفير الاستجابة السريعة لمطالب الشارع، وتأمين البيئة التعليمية والخدمية للمواطنين؛

مدينة بورفؤاد: متابعة الحملات المسائية لإزالة التعديات بمساكن الحزب الوطني ومحمد علي

تابعت سمر الموافي، رئيسة مدينة بورفؤاد، نتائج الحملات المكثفة خلال الفترة المسائية لإزالة كافة أشكال الإشغالات والتعديات بنطاق مساكن الحزب الوطني ومحمد علي.

فرض الانضباط:

رفع كافة إشغالات الباعة الجائلين، وإزالة المظاهر العشوائية المعيقة لحركة السير، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

حملات متواصلة:

التوجيه بتكثيف المتابعة الفجائية على مدار اليوم لمنع عودة التعديات والحفاظ على حق المواطنين في طريق آمن ومظهر حضاري.

حي الشرق: حملة مكبرة بشارع البازار ومصادرة عربات اليد المخالفة

قاد الدكتور إسلام بهنساوي، رئيس حي الشرق، يرافقه نائبه والأجهزة التنفيذية، حملة تفتيشية موسعة بشارع البازار للتحقق من التزام أصحاب المحال التجارية بالخطوط التنظيمية.



حسم وإزالة:

رفع كافة التعديات وعربات اليد المتواجدة نهر الطريق والتحفظ عليها.

متابعة دورية:

التأكيد على المواصلة اليومية للحملات لمنع أي تعدٍّ على الأرصفة أو نهر الشارع.

حي العرب: تجهيز وتقليم الحدائق بمحيط المدارس استعدادًا للعام الدراسي الجديد

وجّهت المهندسة شيماء جودة، رئيسة حي العرب، الفرق الميدانية لتكثيف جهود النظافة والتجميل بالمسطحات الخضراء والحدائق بمحيط المؤسسات التعليمية استقبالًا للطلاب، حيث شملت الأعمال:

مدرسة بورسعيد الإعدادية بنات.

مدرسة بورسعيد الثانوية بنات.



تجميل وتنسيق:

قص وتهذيب الأشجار والنخيل وتطهير محيط المدارس لتهيئة بيئة صحية وآمنة للطلاب.

حي المناخ: رفع كفاءة شارع كسري بالتعاون مع شركة "نهضة مصر"

تابعت الدكتورة داليا درة، سكرتير رئيس حي المناخ، وبإشراف المهندس وليد الدعدع رئيس الحي، استمرار تنفيذ أعمال منظومة النظافة الجديدة بشارع محمد فريد بك ("كسري" سابقًا) بالتنسيق مع شركة "نهضة مصر".

رفع المخلفات:

استخدام المكنسة الميكانيكية لرفع نواتج الأتربة وتجمعات القمامة لتسهيل الحركة المرورية.

تلقي الشكاوى:

التذكير بتخصيص الرقم الموحد للخط الساخن (17696) لاستقبال كافة البلاغات والشكاوى البيئية فور حدوثها.

حي الزهور: مصادرة أكشاك ومعدات مخالفة بشارع التحرير

تابع الأستاذ فوزي الوالي، رئيس حي الزهور، حملة مكبرة لملاحقة الإشغالات والتعديات المعتدية على حرم الشارع بنطاق شارع التحرير.

إزالة فورية:

مصادرة كشك خشبي وإعدام بنك خشبي مستغَل بشكل مخالف، والتنبيه على كافة المحال التجارية والورش بالالتزام بحدود التراخيص.

حي الضواحي: إزالة الفروشات والأكشاك العشوائية بطول شارع ٢٣ ديسمبر

بإشراف الأستاذ محمد الشناوي، رئيس حي الضواحي، انتشرت طواقم قسم الإشغالات والتنفيذ الميداني بطول شارع ٢٣ ديسمبر للحد من التعديات البصرية والمرورية.

ضبط الشارع:

إزالة فروشات بيع الخضراوات والفاكهة، والفتارين والأكشاك المخالفة ونقلها بمعدات الحي.

عقوبات بيئية:

التشديد على توقيع الغرامات البيئية وإشغال الطريق حيال المتجاوزين لمنع تكرار المخالفة.

حي الجنوب: الاستجابة لشكوى أهالي الحي الإماراتي وإزالة باب مخالف بعمارة ٤٤

استجابة لشكاوى الأهالي وبناءً على توجيهات المحافظ ومتابعة اللواء عمرو فكري، السكرتير العام؛ قاد الأستاذ محمد عاشور، رئيس حي الجنوب، تحركًا عاجلاً لمعالجة شكوى سكان العمارة رقم (٤٤) بمنطقة الحي الإماراتي.

إعادة الحق للمواطن:

إزالة باب حديدي أُقيم بالمخالفة على رصيف مدخل العمارة وعطل حركة السكان، مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الساكن المتسبب والتنبيه بعدم معاودة المخالفة.

حي غرب: متابعة أعمال النظافة بمقابر الكومنولث وتحذير عاجل لمنع نشوب الحرائق

تابعت الأستاذة لمياء الجيار، رئيسة حي غرب، ميدانيًا جهود عمال شركة "نهضة مصر" داخل مقابر الكومنولث لحماية القيمة التاريخية والمظهر الحضاري للجبانة.

رفع كفاءة الجبانة:

تقليم الأشجار الكثيفة، تجريف الرمال، ورفع كميات الرتش والحشائش والجذوع الجافة.

مناشدة وقائية:

التنبيه على المواطنين والزائرين بضرورة الامتناع عن إلقاء الخوص والحشائش الجافة أو المخلفات القابلة للاشتعال تجنبًا لنشوب الحرائق بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة صيفًا، مع إمكانية التواصل الفوري عبر الخط الساخن (17696) لأي بلاغ طارئ.