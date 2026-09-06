بنتهم رفضت خطبته.. ضبط شخص تعدي على أسرة في بورسعيد

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقاطع صوتية تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بتهديد أسرة بإلحاق الأذى بها للتنازل عن المحضر المحرر ضده لخلافات بينهم لرفضهم خطبة كريمتهم ببورسعيد.







بالفحص تبين أنه بتاريخ 1 / الجارى تبلغ لقسم شرطة الضواحى من سيدة (مقيمة بدائرة القسم) بتضررها من أحد الأشخاص لقيامه بالتعدى عليها بالسب والشتم وتهديدها بالإيذاء لرفضها خطبة كريمتها له.





أمكن ضبط المشكو فى حقه (عاطل - مقيم بدائرة قسم شرطة الزهور) وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه لذات الخلافات.





تم إتخاذ الإجراءات القانونية.









