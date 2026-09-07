حمص: لاعبي بورسعيد يستعدون لأخر بطولات 2026 للزعانف

تستعد الأندية التابعة لمنطقة بورسعيد للغوص و الإنقاذ، لخوض أخر منافسات عام 2026، حيث بطولتي الجمهورية القصيرة و المياه المفتوحة.

ومن جانبه أكد الدكتور إسلام حمص رئيس المنطقة أن التنافس القوي والمشتعل بين الأندية يعكس طموح اللاعبين الكبير في اعتلاء منصات التتويج، متوقعاً حصد مراكز متقدمة وعكس صورة مشرفة لرياضة السباحة بالزعانف ببورسعيد.

إسلام حمص.. لاعبي بورسعيد يستعدون لاخر بطولات 2026 للزعانف

وأكد " حمص" على ثقته المطلقة في قدرة عناصر بورسعيد على استثمار الخبرات المكتسبة من المشاركات السابقة لتحطيم أرقام قياسية جديدة واختراق صفوف المنتخبات الوطنية بقوة.



وأوضح " حمص" أن المشاركات السابقة للاعبي المنطقة في بطولات كأس مصر و الجمهورية خلال العام، جعل اللاعبين يحجزون مكانا وسط كبار لعبة الزعانف في مصر، ويتوقع مشاركة مُشرفة لأبناء بورسعيد في ختام منافسات العام، استناداً إلى المستويات القوية والملحوظة التي قدمتها الأندية البورسعيدية.