اقتصادية قناة السويس تبحث الاستثمار في البنية التحتية مع البنك الآسيوي

التقى مصطفى شيخون، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وفدًا رسميًّا من البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية AIIB، برئاسة كونستانتين ليميتوفسكي، رئيس الاستثمار للمنطقة 2 والعملاء العالميون لمشروعات وتمويل الشركات، وذلك لبحث آفاق التعاون المشترك في مجالات الدعم الفني والتمويلي لمشروعات البنية التحتية، والتحول الأخضر والتنمية المستدامة، في ظل التطور اللافت الذي تشهده المناطق الصناعية والمواني التابعة للهيئة، وقد جاء اللقاء بحضور مسؤولي البنك الآسيوي AIIB، ومستشار وزير المالية للمؤسسات المالية الدولية، ومسؤول ملف البنك الآسيوي بوزارة المالية، وممثل للخارجية المصرية، وعدد من القيادات التنفيذية للهيئة.

شيخون: الطلب المتزايد على الاستثمار داخل الهيئة يتطلب توسعًا متواصلًا في مشروعات المرافق والبنية التحتية

وفي مستهل الاجتماع أعرب مصطفى شيخون، عن سعادته باستقبال وفد البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية AIIB، مؤكدًا اهتمام الهيئة الكبير بالتعاون مع البنك، لا سيما في ضوء الطلب المتزايد على الاستثمار داخل الهيئة للاستفادة من الحوافز الاستثمارية المباشرة وغير المباشرة، وهو ما يتطلب توسعات متواصلة على مستوى مشروعات المرافق والبنية التحتية لمواكبة هذا الطلب، بالإضافة لمشروعات تطوير المواني والمناطق الصناعية، بمشاركة فعالة بين القطاعين العام والخاص PPP، فضلًا عن مشروعات التحول الرقمي، والطاقة الخضراء والتنمية المستدامة، التي يمكن الاستفادة في تنفيذها من خبرات البنك الآسيوي في هذا الشأن.

من جانبه أعرب كونستانتين ليميتوفسكي، عن تطلع البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية AIIB، للتعاون مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، خاصة فيما يتعلق بمشروعات البنية التحتية والمرافق التي تمثل نطاق العمل الرئيس للبنك، كما أوضح أن البنك الآسيوي AIIB يمتلك خبراتٍ واسعة فيما يتعلق بمشروعات التحول الرقمي والأخضر، وجهود تحقيق الاستدامة البيئية، من خلال تقديم حلول تمويلية مرنة لمختلف أنواع الشركاء من القطاعات الحكومية والخاصة، فضلًا عن تقديم الاستشارات الفنية والائتمانية وغيرها، مما يدعم تحسين مناخ الأعمال داخل الهيئة، مشيدًا بما تحققه الهيئة من نجاح في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر في العديد من القطاعات.

وتجدر الإشارة إلى أن البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية (AIIB)، هو بنك تنمية متعدد الأطراف أُسس بهدف تحسين المخرجات الاقتصادية والاجتماعية في آسيا وحول العالم من خلال الاستثمار في البنية التحتية المستدامة، ويركز البنك على تمويل المشروعات في قطاعات رئيسية تشمل الطاقة والتوافق الأخضر، والنقل والمواصلات، ومعالجة وتحلية المياه، والتحول الرقمي والمرافق العامة، إلى جانب الشراكات بين القطاعين العام والخاص (PPP) وتقديم الدعم الفني وبناء القدرات.