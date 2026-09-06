محافظ بورسعيد يتابع إصلاح كسر خط الطرد بمحطة صرف أم القرى وتكثيف أعمال كسح المياه

تواصل الأجهزة التنفيذية بمحافظة بورسعيد جهودها المكثفة للانتهاء من أعمال إصلاح كسر خط الطرد الرئيسي بمحطة صرف أم القرى وذلك بالتنسيق بين حي الضواحي والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وكافة الجهات المعنية.

يأتي ذلك في إطار المتابعة الميدانية المستمرة للتعامل مع إصلاح كسر خط الطرد بمحطة صرف أم القرى بحي الضواحي، وتنفيذًا لتوجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد.

السكرتير العام ورئيس حي الضواحي يتابعان ميدانيا أعمال الإصلاح وتكثيف الجهود لسرعة الانتهاء

وتابع اللواء عمرو فكري، السكرتير العام لمحافظة بورسعيد، والأستاذ محمد الشناوي، رئيس حي الضواحي، أعمال الإصلاح ميدانياً، حيث تابعا مستجدات الموقف ومعدلات تنفيذ أعمال الإصلاح، ووجها بتكثيف الجهود والدفع بكافة المعدات والإمكانيات اللازمة لسرعة الانتهاء من الأعمال وعودة الأوضاع إلى طبيعتها.وذلك تحت سور نادي كابسي الرياضي خلف مجمع المواقف لخط الطرد الخاص بمحطة صرف أم القرى بقطر 130 مم.

وتتواصل أعمال الإصلاح الهندسية بالتنسيق مع الشركة القابضة ومقاول الشركة، بالتوازي مع استمرار أعمال كسح وشفط المياه المتراكمة ودعم الحي بعدد من سيارات الكسح بالتنسيق مع الأحياء المختلفة، مع متابعة نقاط تحويل مسار خط الطرد ورفع درجة الاستعداد للتعامل الفوري مع أي مستجدات.

كما تواصل محطة مياه الرسوة إجراءات تخفيض الضغوط بالشبكة بنسبة تتراوح من 10 إلى 15% بعدد من المناطق بحي الضواحي، بما يسهم في تخفيف الأحمال وتيسير أعمال الإصلاح الجارية، مع استمرار المتابعة الميدانية لحين الانتهاء الكامل من الأعمال وعودة الأوضاع إلى طبيعتها.

ويأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، برفع درجة الاستعداد والتعامل الفوري مع المواقف الطارئة، وتفعيل التنسيق بين مختلف الجهات التنفيذية وشركات المرافق، بما يضمن الحفاظ على كفاءة البنية التحتية وانتظام الخدمات المقدمة للمواطنين.