قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مدرب بورت الجيبوتي: نتيجة الذهاب أمام الزمالك لا تحسم التأهل.. ونؤمن بالمفاجأة
رئيس الوزراء يفتتح مصنع لإنتاج كربونات الكالسيوم بمنطقة السخنة الصناعية
وزير الخارجية يطلق "حوار القاهرة للاستجابة" للتعاون جنوب–جنوب في التعامل مع الأزمات
وزير الصحة: التوسع في الشبكة القومية للسكتة الدماغية إلى 206 وحدات ومراكز ورفع جاهزيتها
الأوقاف تنشر نص خطبة الجمعة المقبلة بعنوان: الإبداع والابتكار في العهد النبوي
منال عوض: تدريب 30 ألف شاب وفتاة على ريادة الأعمال بمراكز حياة كريمة
من وأنت في بيتك.. خطوات وطريقة استخراج شهادة التحركات إلكترونيًا
خطة عاجلة لخفض تكلفة الإنتاج.. وزير الزراعة يضع روشتة إنقاذ وتطوير صناعة الدواجن
ممر ذهبي جديد.. هونج كونج تتجاوز دبي كأكبر بوابة لاستيراد الذهب الروسي بعد العقوبات الغربية
مدبولي يفتتح مصنعا للأسمدة والصناعات الكيماوية باقتصادية قناة السويس
الرئيس السيسي: الاستثمار في المعلمين والقيادات التربوية أساس تحسين جودة التعليم
الرئيس السيسي يوجه بصرف العلاوة الشهرية لاجتياز دورات الأكاديمية العسكرية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ بورسعيد يتابع إصلاح كسر خط الطرد بمحطة صرف أم القرى وتكثيف أعمال كسح المياه

محافظ بورسعيد يتابع خط طرد محطة ام القرى
محافظ بورسعيد يتابع خط طرد محطة ام القرى
محمد الغزاوى

تواصل الأجهزة التنفيذية بمحافظة بورسعيد جهودها المكثفة للانتهاء من أعمال إصلاح كسر خط الطرد الرئيسي بمحطة صرف أم القرى وذلك بالتنسيق بين حي الضواحي والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وكافة الجهات المعنية.

يأتي ذلك في إطار المتابعة الميدانية المستمرة للتعامل مع إصلاح كسر خط الطرد بمحطة صرف أم القرى بحي الضواحي، وتنفيذًا لتوجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد.

السكرتير العام ورئيس حي الضواحي يتابعان ميدانيا أعمال الإصلاح وتكثيف الجهود لسرعة الانتهاء

وتابع اللواء عمرو فكري، السكرتير العام لمحافظة بورسعيد، والأستاذ محمد الشناوي، رئيس حي الضواحي، أعمال الإصلاح ميدانياً، حيث تابعا مستجدات الموقف ومعدلات تنفيذ أعمال الإصلاح، ووجها بتكثيف الجهود والدفع بكافة المعدات والإمكانيات اللازمة لسرعة الانتهاء من الأعمال وعودة الأوضاع إلى طبيعتها.وذلك تحت سور نادي كابسي الرياضي خلف مجمع المواقف لخط الطرد الخاص بمحطة صرف أم القرى بقطر 130 مم.

وتتواصل أعمال الإصلاح الهندسية بالتنسيق مع الشركة القابضة ومقاول الشركة، بالتوازي مع استمرار أعمال كسح وشفط المياه المتراكمة ودعم الحي بعدد من سيارات الكسح بالتنسيق مع الأحياء المختلفة، مع متابعة نقاط تحويل مسار خط الطرد ورفع درجة الاستعداد للتعامل الفوري مع أي مستجدات.

كما تواصل محطة مياه الرسوة إجراءات تخفيض الضغوط بالشبكة بنسبة تتراوح من 10 إلى 15% بعدد من المناطق بحي الضواحي، بما يسهم في تخفيف الأحمال وتيسير أعمال الإصلاح الجارية، مع استمرار المتابعة الميدانية لحين الانتهاء الكامل من الأعمال وعودة الأوضاع إلى طبيعتها.

ويأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، برفع درجة الاستعداد والتعامل الفوري مع المواقف الطارئة، وتفعيل التنسيق بين مختلف الجهات التنفيذية وشركات المرافق، بما يضمن الحفاظ على كفاءة البنية التحتية وانتظام الخدمات المقدمة للمواطنين.

بورسعيد محافظة بورسعيد محافظ بورسعيد أم القرى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أشرف بن شرقي

إعلامي يكشف شرط الأهلي لتجديد عقد أشرف بن شرقي

الإيجار المنتهي بالتمليك

الإيجار المنتهي بالتمليك 2026.. الإسكان تطرح 10 آلاف شقةوتعلن موعد وشروط الحجز

مصطفي محمد

أحمد حسن يكشف شروط عودة مصطفى محمد لمنتخب مصر

عداد كهرباء

3 أسباب للخصم الآلي عند شحن عداد الكهرباء .. اعرف التفاصيل

فتاة تزعم منع والدتها من دخول مطعم شهير بالزمالك

بسبب العباية | فتاة تزعم منع والدتها من دخول مطعم شهير بالزمالك .. انقسام بين الرفض والتأييد

محمد صلاح

«ماحدش يزعل مني» .. الصقر يعلق على انتقال صلاح إلى طرابزون

سعر الذهب

بدون تغيير .. سعر أكبر عيار ذهب في الصاغة الآن

بن شرقي

«أقل من مليون دولار».. أحمد حسن يكشف تفاصيل تجديد عقد بن شرقي مع الأهلي

ترشيحاتنا

شوبير

ضربة جديدة للتحكيم.. شوبير يكشف موقف لجنة الحكام من ركلة جزاء الأهلي

الزمالك والميناء الجيبوتي

المدير الرياضي لبورت الجيبوتي يكشف سبب إقامة مباراة الزمالك في القاهرة: مصر بلدنا الثاني

هالاند

هالاند يشيد بصفقات مانشستر سيتي: النادي نجح في بناء فريق قوي داخل الملعب وخارجه

بالصور

بعد عملية شد الوجه.. صور غادة عادل قبل و بعد

بعد عملية شد الوجه.. صور غادة عادل قبل و بعد
بعد عملية شد الوجه.. صور غادة عادل قبل و بعد
بعد عملية شد الوجه.. صور غادة عادل قبل و بعد

قبل المدارس..طريقة عمل الناجتس بالبطاطس والكوسة

طريقة عمل الناجتس بالبطاطس والكوسة..
طريقة عمل الناجتس بالبطاطس والكوسة..
طريقة عمل الناجتس بالبطاطس والكوسة..

بعد انتشاره في مصر .. خلي بالك من طائر المينا الهندي وتحذير البيئة منه

طائر المينا الهندي
طائر المينا الهندي
طائر المينا الهندي

ابنة صلاح عبدالله تبهر الجمهور بفقدان وزنها الملحوظ

ابنة صلاح عبدالله تبهر الجمهور بفقدان وزنها الملحوظ
ابنة صلاح عبدالله تبهر الجمهور بفقدان وزنها الملحوظ
ابنة صلاح عبدالله تبهر الجمهور بفقدان وزنها الملحوظ

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: إلا قناة السويس

أميرة سيد يونس

أميرة يونس تكتب: شماعة السحر

إيمان حكيم

إيمان حكيم تكتب : النوم في العسل .. محمد الشامي مرض أم عرض؟

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: التريند الهابط .. عندما نصنع الإسفاف بأيدينا

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: بعد خطاب وارش.. رسالة جاكسون هول هل وصلت للقاهرة؟

المزيد