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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

9 صفقات جديدة في بالم هيلز.. منة طارق وأمنية سمير تدعمان الوسط والدفاع وسارة خليفة الهجوم

بالم هيلز
بالم هيلز
عبدالله هشام

أعلن نادي بالم هيلز الرياضي تدعيم صفوف فريق كرة القدم النسائية بـ 9  لاعبات جديدات استعدادًا للموسم الجديد، في خطوة تجمع بين الخبرات المحلية والدولية والتجارب الاحترافية في عدد من الأندية والدوريات المختلفة. 

يأتي ذلك في إطار استعدادات الفريق للموسم المقبل، ورغبة النادي في تكوين فريق أكثر قوة وتنافسية، وتعزيز حضوره في كرة القدم النسائية والمنافسة على المراكز المتقدمة.

وتتوزع التعاقدات الجديدة على مختلف مراكز الفريق، حيث يدعم خط الوسط منة طارق بعد تجربتها السابقة مع النادي الأهلي، بينما يتعزز خط الدفاع بـأمنية سمير، صاحبة الخبرة السابقة مع ناديي وادي دجلة والنادي الأهلي، إلى جانب لون جافيتوج التي تمتلك خبرة دولية من خلال تمثيل منتخب بوتسوانا.

وفي الخط الهجومي، تنضم سارة خليفة بعد تجربة احترافية مع نادي ماينز الألماني، إلى جانب دنيا الدحموني التي سبق لها الاحتراف مع نادي ديبورتيفو لاكورونيا الإسباني، فيما يدعم مركز الجناح مالادو ديالو، صاحبة الخبرات الاحترافية مع جالاتاسراي التركي، وإف سي خواريز المكسيكي، وإيبار الإسباني. 

كما تنضم خديجة فتحي وكندا رامي وفرح الجرحي إلى صفوف الفريق ضمن التعاقدات الجديدة.

وتعكس التعاقدات الجديدة توجه نادي بالم هيلز نحو تعزيز مختلف مراكز الفريق بعناصر تمتلك قدرات فنية وخبرات متنوعة، بما يسهم في رفع جودة الأداء داخل الملعب ويمنح الفريق حلولًا أكثر خلال المنافسات، إلى جانب الجمع بين المواهب والخبرات المحلية واللاعبات صاحبات التجارب الاحترافية والدولية.

وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية نادي بالم هيلز لتطوير كرة القدم النسائية، وبناء منظومة رياضية متكاملة تهتم بتطور اللاعبات وتدعم المواهب والخبرات المختلفة، إلى جانب ترسيخ حضور النادي كجهة داعمة للرياضة النسائية.

بالم هيلز الدوري المصري منه طارق أمينة سمير ساره خليفة

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