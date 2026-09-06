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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ بورسعيد ورئيس صندوق التنمية الحضرية يبحثان مستجدات المشروعات التنموية

محافظ بورسعيد يلتقي رئيس صندوق التنمية الحضرية
محافظ بورسعيد يلتقي رئيس صندوق التنمية الحضرية
محمد الغزاوى

استقبل اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، اليوم، المهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، وذلك خلال زيارته لمحافظة بورسعيد، في إطار بحث ومناقشة عدد من ملفات التعاون المشتركة بين المحافظة والصندوق، ومتابعة مستجدات المشروعات التنموية الجاري تنفيذها، بما يسهم في تحقيق مزيد من التنمية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين

وحضر اللقاء الدكتور عمرو عثمان، نائب محافظ بورسعيد، والسادة أعضاء مجلس النواب الاستاذ عادل اللمعي و الاستاذ أحمد فرغلي و الاستاذ حسن عمار و عضو مجلس الشيوخ بمحافظة بورسعيد الأستاذ أحمد جوهر، والمهندسة أمل الألفي مدير إدارة التنمية الحضرية بالديوان العام

جولات ميدانية لمحافظ بورسعيد ورئيس صندوق التنمية الحضرية 

حيث رحب محافظ بورسعيد بزيارة رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، معربًا عن تقديره للتعاون المثمر والبناء بين المحافظة والصندوق، ومشيدًا بما تحقق من خطوات في عدد من الملفات والمشروعات المشتركة التي تستهدف دعم جهود التنمية وتحقيق الاستفادة المباشرة لأبناء المحافظة

وخلال اللقاء، تم استعراض ومناقشة مستجدات العمل في ملفات التعاون المشتركة، وبحث عدد من المشروعات التنموية، إلى جانب مناقشة آليات دفع معدلات التنفيذ وتعزيز التعاون خلال المرحلة المقبلة، بما يتوافق مع خطط التنمية التي تشهدها محافظة بورسعيد، ويحقق مردودًا إيجابيًا ومستدامًا على المواطنين

وأكد محافظ بورسعيد أهمية استمرار التنسيق والتعاون مع صندوق التنمية الحضرية، في ضوء ما يمثله من شريك رئيسي في دعم تنفيذ عدد من المشروعات التنموية، مشددًا على ضرورة المتابعة المستمرة لمعدلات الإنجاز والعمل على تذليل أي معوقات بما يضمن سرعة تنفيذ المشروعات وتحقيق المستهدف منها

ومن جانبه، أعرب المهندس خالد صديق عن فخره بالتعاون المثمر والمستمر مع محافظة بورسعيد مشيدا بما حققته خلال الفترة الأخيرة من جهود تنموية على كافة الأصعدة 

ومن المقرر أن تتضمن زيارة رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية جولات ميدانية مشتركة مع محافظ بورسعيد لعدد من مواقع ومشروعات التعاون، للوقوف على مستجدات الأعمال على أرض الواقع، وبحث سبل استكمال ودفع العمل في المشروعات بما يحقق الأهداف التنموية المرجوة ويعود بالنفع على أبناء بورسعيد

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