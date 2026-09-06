مش بسبب الغلطة.. مفاجأة وراء خروج أحمد خضري أمام بورت الجيبوتي

كشف الإعلامي إسلام سامي، في تصريحات عبر قناة «أون سبورت ماكس»، حقيقة استبدال أحمد خضري، لاعب الزمالك، خلال مواجهة الميناء الجيبوتي، موضحًا أن قرار التغيير لم يكن بسبب الخطأ الذي ارتكبه اللاعب وتسبب في هدف المنافس، وإنما جاء نتيجة معاناته من إصابة.

وقال إسلام سامي إن الكرة التي سجل منها الميناء الجيبوتي هدفه في مرمى الزمالك جاءت بعد تمريرة خاطئة من أحمد خضري، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن اللاعب قدم مباراة مميزة رغم مشاركته في مركز الظهير الأيسر، وهو ليس مركزه الأساسي.

وأوضح أن خضري سبق أن اعتمد عليه معتمد جمال عندما احتاجه الزمالك في الموسم الماضي، خاصة خلال الفترة التي غاب فيها أحمد فتوح، ونجح اللاعب الشاب في تقديم مستويات جيدة وشغل مركز الظهير الأيسر بصورة مميزة.

وأضاف: «خضري عمل ميس باس، بس هل بتاع خضري عشان هو مش مهتم؟ ولا الولد كان عنده إصابة وعنده عدم توفيق؟ عنده عدم توفيق أكيد».

وأشار إلى أن خضري بذل مجهودًا بدنيًا كبيرًا قبل الخطأ، حيث دخل في سباق سريع خلال إحدى هجمات الزمالك، ثم قام بتدخل دفاعي، وبعدها ظهر عليه التأثر والإمساك بقدمه، وهو ما يؤكد معاناته من إصابة.

إصابة خضري وراء التغيير

وتابع إسلام سامي أن استبدال خضري عقب الهدف مباشرة أثار علامات استفهام لدى المتابعين، حتى إنه شخصيًا تساءل عن سبب التغيير، قبل أن تتضح الصورة لاحقًا بأن اللاعب كان يعاني من إصابة.

وأضاف أن اللاعب ظهر عليه التأثر عقب خروجه، وحاول عمر عبد العزيز، حارس الزمالك الناشئ، تهدئته، مؤكدًا أن الخطأ وارد في كرة القدم ولا يجب أن يؤثر على اللاعب نفسيًا.

وقال: «إنت غلطتك غلط عادية جدًا، أسأت التقدير في كورة ميس باس، وإنت أصلًا كان عندك شد واضح أو عندك إصابة».

وأشاد إسلام سامي بقدرات أحمد خضري، مؤكدًا أنه لاعب واعد ومحترم وقدم الكثير للزمالك عندما احتاجه الفريق، مطالبًا بعدم تحميله مسؤولية الهدف بشكل مبالغ فيه.

محمد إبراهيم كان جاهزًا قبل الهدف

وكشف إسلام سامي أن المعلومات التي خرجت من الزمالك، وكذلك ما نقله الصحفيون الذين كانوا متواجدين في ملعب المباراة، تؤكد أن الجهاز الفني كان يجهز محمد إبراهيم للدخول قبل لقطة الهدف.

وأوضح أن التغيير لم يكن قرارًا مفاجئًا من معتمد جمال عقب خطأ خضري، ولم يكن الهدف منه معاقبة اللاعب، وإنما كان الجهاز الفني قد بدأ بالفعل في تجهيز محمد إبراهيم للدخول بعدما اشتكى خضري من الإصابة.

وأكد أن توقيت التغيير، الذي جاء بعد الهدف مباشرة، تسبب في اعتقاد البعض بأن معتمد جمال قرر استبدال اللاعب بسبب خطئه، إلا أن حقيقة الأمر أن خضري كان يعاني من إصابة ولم يكن قادرًا على استكمال المباراة.

واختتم إسلام سامي حديثه بالتأكيد على أن أحمد خضري تعرض لانتقادات واسعة بعد المباراة بسبب الخطأ الذي تسبب في هدف الميناء الجيبوتي، مشددًا على ضرورة توضيح حقيقة التغيير وإنصاف اللاعب، خاصة أنه قدم مردودًا جيدًا في المباراة رغم اللعب في مركز غير مركزه الأساسي.