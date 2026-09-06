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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسوان يقود حملة لرفع إشغالات شارع بورسعيد في كوم أمبو

جهود متنوعة
جهود متنوعة
محمد عبد الفتاح

فاجأ المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان شارع بورسعيد بمدينة كوم أمبو، لرصد مستوى الانضباط العام وحركة المرور، والتأكد من عدم وجود إشغالات تعوق حركة المواطنين أو تتسبب فى حدوث تكدسات وزحام.

جاء ذلك ضمن جولاته الميدانية المفاجئة لمتابعة مستوى الخدمات والمرافق، والوقوف على المظاهر السلبية التى تؤثر على حركة المواطنين بالشوارع والميادين .

رصد الإشغالات والتكدسات
وخلال الجولة، رصد محافظ أسوان تكدس أعداد من الباعة الجائلين على جانبى شارع بورسعيد، فضلاً عن وجود العديد من الإشغالات التى أدت إلى تضييق حرم الطريق والتأثير على السيولة المطلوبة لحركة المارة والمواطنين.

وعلى الفور، قاد المهندس عمرو لاشين حملة ميدانية لرفع الإشغالات من الشارع، وإزالة كافة المظاهر التى تعوق حركة المواطنين، بما يسهم فى تحقيق السيولة المطلوبة ومنع الازدحام، والحفاظ على المظهر الحضارى للمدينة.

متابعة ميدانية لمنع تكرار المخالفات


ووجه محافظ أسوان بأهمية تكثيف أعمال المتابعة الميدانية اليومية من جانب العاملين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو، والتعامل الفورى مع أى إشغالات أو تعديات يتم رصدها، وعدم السماح بعودة المخالفات مرة أخرى، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

تحقيق السيولة والحفاظ على الإنضباط
وأكد المهندس عمرو لاشين أن الحملات الميدانية تستهدف تحقيق الانضباط بالشوارع، ورفع الإشغالات التى تتسبب فى إعاقة حركة المواطنين أو التكدس المرورى، مع ضرورة استمرار المتابعة على مدار اليوم لضمان عدم عودة الإشغالات، وتحقيق السيولة المطلوبة للحركة، بما ينعكس إيجاباً على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.


وتأتى هذه الجولة فى إطار حرص محافظة أسوان على تكثيف الجولات الميدانية المفاجئة بمختلف المدن والمراكز، ورصد أى ملاحظات أو مخالفات على الطبيعة، والتعامل معها بشكل فورى، مع التأكيد على إستمرار جهود الوحدات المحلية فى رفع الإشغالات وتحقيق الإنضباط والحفاظ على المظهر الحضارى للشوارع والميادين.

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