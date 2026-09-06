أسفرت حملة مكبرة بنطاق حي غرب بورسعيد عن ضبط «نباش» في حالة غير طبيعية يهدد أمن الشارع وسلامة المواطنين، وذلك أثناء قيامه بفرز وجمع القمامة بطريقة غير قانونية، حاملاً شوالاً على ظهره ومسبباً حالة من الفوضى وتشويه المظهر الحضاري.



ضبط «نباش» في حالة غير طبيعية يهدد أمن الشارع خلال حملة بحي غرب بورسعيد

جاءت الحملة تنفيذاً لتوجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ بورسعيد، بشأن الإحكام والسيطرة على أعمال «النباشين»، للحفاظ على النظافة العامة وعدم إهدار جهود عمال التجميل اليومية، وبناءً على تعليمات الأستاذة لمياء الجيار، رئيس حي غرب بورسعيد، وبحضور المهندس جابر رحيمة، سكرتير الحي، ومشاركة الأجهزة التنفيذية وإدارة الإشغالات.



وتقرر التحفظ على المضبوطات، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف، مع نقل المخلفات فوراً إلى الأماكن المخصصة لها.



من جانبها، أهابت رئيس حي غرب بورسعيد بالمواطنين ضرورة الامتناع عن هذه الممارسات السلبية التي تؤثر على البيئة والأمن العام، مؤكدة استمرار الحملات الرقابية والميدانية بشكل دوري لردع المخالفين والحفاظ على الاستقرار الميداني بالحي.