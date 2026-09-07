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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

افتتاح مدرسة «بلتاج الابتدائية» بقطور وبتكلفة 22 مليون جنيه

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

شهدت قرية بلتاج التابعة لمركز قطور فرحة كبيرة بين الأهالي، مع افتتاح اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، مدرسة «بلتاج الابتدائية»، لتتحول أمنية طال انتظارها إلى واقع أمام أبناء القرية وأسرهم، وتوفر المدرسة لأبناء بلتاج صرحًا تعليميًا متكاملًا داخل قريتهم، استعدادًا لانطلاق العام الدراسي الجديد، بما يسهم في خفض الكثافات وتوفير خدمة تعليمية أكثر قربًا واستقرارًا للطلاب.

توجيهات محافظ الغربية 

واستمع المحافظ إلى شرح توضيحي حول المدرسة ومكوناتها، والتي أُقيمت على مساحة 2257.22 مترًا مربعًا، وتضم 24 فصلًا دراسيًا بطاقة استيعابية تصل إلى 611 طالبًا وطالبة، وبتكلفة إجمالية بلغت 22 مليونًا و100 ألف جنيه، بما يضيف طاقة تعليمية جديدة ويعزز قدرة المنظومة التعليمية على استيعاب أبناء القرية.

وتفقد اللواء دكتور علاء عبد المعطي الفصول الدراسية والمكتبة والمعامل.

دعم مدارس الغربية 

 واطمأن على جاهزية المدرسة وتجهيزاتها، كما تابع توافر الكتب الدراسية ووضعها على الديسكات داخل الفصول، لضمان أن يجد كل طالب كتابه الدراسي جاهزًا منذ اليوم الأول للدراسة. كما استمع إلى عدد من الطلاب وتعرّف على مواهبهم وقدراتهم، مشيدًا بما يمتلكه أبناء الجيل الجديد من طاقات واعدة، وأهمية توفير البيئة التي تساعدهم على التعلم والإبداع وتنمية مواهبهم.

وأكد محافظ الغربية أن التوسع في إنشاء المدارس وزيادة أعداد الفصول مستمر بمختلف أنحاء المحافظة، حيث تم إضافة 630 فصلًا جديدًا، بما يدعم جهود خفض الكثافات ورفع الطاقة الاستيعابية. وأكد أن الاهتمام بالمدارس لا يرتبط بموقعها، فالمدارس في المدن والقرى تحظى بنفس مستوى الاهتمام والمتابعة، والهدف هو توفير تعليم جيد وبيئة مدرسية مناسبة لكل طالب، موجّهًا المعلمين وإدارة المدرسة والطقم الإداري والطلاب وأولياء الأمور بالحفاظ على المدرسة ومرافقها وتجهيزاتها، والاهتمام بالصيانة الدورية والنظافة وحسن الاستخدام، حتى تظل المدرسة بالمستوى الذي يليق بأبنائها وتستمر في أداء رسالتها التعليمية.

اخبار محافظة الغربية تحرك تنفيذي عاجل رفع كفاءة الخدمات مدارس الغربية العام الدراسي الجديد

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