أجرى محمود بدوي مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، زيارة ميدانية لعدد من مدارس المرحلة الإعدادية بإدارتي الزهور وشمال التعليميتين، للوقوف على الاستعدادات لاستقبال الطلاب مع بداية العام الدراسي الجديد.

وركزت الجولة على موقف الجاهزية الفعلية للمدارس، حيث تفقد مدير المديرية الفصول والمعامل ومرافق المدارس، مشددا على رفع مستوى النظافة بالفصول والمعامل ودورات المياه، وسرعة الانتهاء من أعمال الصيانة البسيطة وأي ملاحظات تحتاج إلى تدخل قبل انطلاق الدراسة.

استعداداً لانطلاق العام الدراسي .. بدوي يتفقد مدارس تعليم بورسعيد الإعدادي بإدارتي الزهور وشمال التعليميتين

وفي إطار الاستعدادات الادارية والتنظيمية، أكد "بدوي" على أهمية الانتهاء من اعداد قوائم الفصول بصورة دقيقة، ومراجعة البيانات الخاصة بالطلاب، إلى جانب وضع جداول الفصول في أماكن واضحة بالمدارس.

وأشار مدير المديرية إلى أن الجولات الميدانية تستهدف التأكد من أن إجراءات الاستعداد قد تحولت إلى واقع ملموس داخل المدارس، مؤكدًا أن أي ملاحظة يتم رصدها يتم التعامل معها بصورة فورية، وصولا لمدراس تؤدي رسالتها التعليمية بكفاءة.

وشملت المتابعة مدارس المسجد الأقصى الإعدادية بنات والعاشر من رمضان الإعدادية بنين والنصر الاعدادية بنين وسعد زغلول الاعدادية بنين وناصر الاعدادية بنات، حيث وجه مدير المديرية باستكمال كافة الأعمال المطلوبة والالتزام بأعلى درجات الجاهزية قبل استقبال الطلاب.

جاء ذلك بحضور الأستاذ الحسيني راغب مدير عام التعليم العام والاستاذ أحمد تاج الدين مدير عام إدارة الزهور التعليمية والأستاذة أميرة عبد اللطيف مدير إدارة شمال التعليمية والأستاذة إيمان شادوفة مدير إدارة التعليم الإعدادي.