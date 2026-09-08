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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

بسبب خلافات الجيرة.. ضبط طرفى مشاجرة بسلاح أبيض وإسطوانة غاز في الشرقية

المتهمين
المتهمين
مصطفى الرماح

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطعى فيديو تم تداولهما بمواقع التواصل الإجتماعى تضمنا مشاجرة بين عدد من الأشخاص وقيام شخصين بالتلويح بسلاح أبيض وأسطوانة غاز بأحد الشوارع بالشرقية.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 27/ أغسطس المنقضى تبلغ لمركز شرطة الزقازيق بحدوث مشاجرة بين طرف أول: (عامل "مصاب بجروح وسحجات متفرقة")، وطرف ثان: (3 أشقاء) جميعهم مقيمين بدائرة المركز لخلافات بينهم حول الجيرة، قام على إثرها الطرف الثانى بالتعدى على الأول بالضرب وإحداث إصابته بإستخدام سلاح أبيض ، وقيام أحدهم بالتلويح بإسطوانة غاز .

أمكن ضبط الطرف الثانى، وضُبط بحوزتهم (السلاح الأبيض، أسطوانة الغاز "المستخدمين فى التعدى") ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

الأجهزة الأمنية التواصل الإجتماعى مشاجرة

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