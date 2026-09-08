محافظ الإسماعيلية يُطلق مبادرة لطرح اللحوم البلدي بـ300 جنيه للكيلو بمعرض «أهلًا مدارس 2026»

أطلق اللواء أركان حرب نبيل السيد حسب الله، محافظ الإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، مبادرة لطرح اللحوم البلدي الطازجة بسعر 300 جنيه للكيلوجرام.

جاء ذلك في خطوة تستهدف تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين، ودعم الأسر مع انطلاق العام الدراسي الجديد.

تأتي هذه المبادرة بالتنسيق والتعاون بين المحافظة والغرفة التجارية المصرية بالإسماعيلية، وتُقام داخل معرض «أهلًا مدارس 2026» المُقام بنادي المنتزه في حي ثالث مدينة الإسماعيلية.

أبرز تفاصيل المبادرة:

السعر والنوع: طرح لحوم بلدي طازجة عالية الجودة بسعر تنافسي 300 جنيه للكيلو.

المدى الزمني: يبدأ البيع اعتبارًا من اليوم، الثلاثاء 8 سبتمبر 2026، ويستمر حتى نهاية أيام المعرض.

الهدف: ضبط الأسعار بالأسواق وتوفير احتياجات الأسر الأساسية بأسعار مخفضة.

وأكد محافظ الإسماعيلية أن المبادرة ترتكز على محورين أساسيين، هما إتاحة السلع بأسعار مناسبة بجودة عالية، مشددًا على استمرار جهود المحافظة بالتعاون مع الجهاز التنفيذي والغرفة التجارية لتوفير الدعم اللازم للمواطنين وتغطية احتياجاتهم اليومية.

وقال محافظ الإسماعيلية: «إن هدفنا الأساسي من هذه المبادرة هو التخفيف عن الأسر الإسماعيلاوية ودعمهم بالتزامن مع موسم العودة للمدارس، ونؤكد استمرار المتابعة والرقابة اليومية على المعرض لضمان الالتزام بالسعر المحدد وضمان وصول الدعم والسلع الأساسية لكل مواطن بالدرجة التي تليق به».