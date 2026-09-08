محافظ القليوبية يتابع أعمال الصيانة ورفع كفاءة المدارس بكفر شكر وبنها استعدادًا لاستقبال العام الدراسي الجديد

تابع الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، ما تم اتخاذه من إجراءات لتنفيذ الملاحظات والتكليفات التي وجّه بها، وذلك للتأكد من سرعة تلافي كافة الملاحظات ورفع مستوى جاهزية المدارس لاستقبال العام الدراسي الجديد.

وأكد محافظ القليوبية أن جولاته الميدانية لا تقتصر على رصد الملاحظات وأوجه القصور، وإنما تتبعها متابعة مستمرة للتأكد من تنفيذ جميع التكليفات على أرض الواقع، مشددًا على أهمية الانتهاء من أعمال الصيانة والتجهيزات ورفع مستوى النظافة داخل المدارس قبل انطلاق الدراسة.

وفيما يتعلق بمدرسة الشهيد أحمد سمير بكفر الجزار بمدينة بنها، تم تنفيذ عدد من الأعمال وفقًا لتوجيهات المحافظ، حيث تم الانتهاء من أعمال صيانة وإصلاح خطوط الصرف الصحي والمياه داخل المدرسة وخارجها، إلى جانب تسوية وتمهيد فناء المدرسة ووضع طبقة رملية مناسبة، بما يسهم في رفع كفاءة الفناء وتحسين مستوى الخدمات والمظهر العام للمدرسة، والتأكد من جاهزيتها بصورة كاملة لاستقبال الطلاب.

أما بالنسبة لمدرسة برقطا الإعدادية المشتركة بمركز كفر شكر، فقد جارٍ تنفيذ أعمال رفع الكفاءة وفقًا لتوجيهات محافظ القليوبية، والتي تشمل دهان وتجهيز الفصول، وصيانة وإصلاح الديسكات والمقاعد الدراسية، وإصلاح سلالم المدرسة، إلى جانب تسوية وتمهيد فناء المدرسة، وذلك في إطار سرعة الانتهاء من كافة الملاحظات التي تم رصدها خلال الجولة ورفع مستوى جاهزية المدرسة لاستقبال الطلاب مع انطلاق العام الدراسي الجديد.

وفي السياق ذاته، أشاد المحافظ خلال جولته أمس بمستوى الاستعداد والجاهزية بكلٍ من مدرسة برقطا الابتدائية بمركز كفر شكر، ومدرسة الشهيد أحمد فؤاد حسن الثانوية العسكرية بنين، حيث اطمأن على جاهزية الفصول والمرافق المختلفة، ومستوى النظافة والتجهيزات بهما.

وأكد المحافظ أن المدرستين ظهرتا بمستوى متميز من الاستعداد لاستقبال العام الدراسي الجديد، مشيدًا بالجهود المبذولة من إدارات المدرستين والعاملين بهما، ومؤكدًا أهمية الحفاظ على هذا المستوى المتميز واستمرار المتابعة اليومية لضمان انتظام العملية التعليمية منذ اليوم الأول للدراسة.

وشدد الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، على استمرار المتابعة الميدانية لتنفيذ كافة التكليفات، مؤكدًا أنه لن يتم السماح بأي تقصير أو تأخير في تنفيذ الأعمال المطلوبة، وأن الهدف الأساسي هو توفير بيئة تعليمية آمنة ونظيفة ومناسبة لأبنائنا الطلاب منذ اليوم الأول للدراسة.

وأكد المحافظ أن المحافظة ستواصل المرور والمتابعة على المدارس بمختلف مدن ومراكز القليوبية، للتأكد من تنفيذ جميع التوجيهات والانتهاء من الاستعدادات اللازمة، بما يضمن انتظام العملية التعليمية وتوفير أفضل مستوى من الخدمات التعليمية لأبناء المحافظة.