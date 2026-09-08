وسط توترات الجنوب.. الجيش اللبناني يثبت انتشاره في مدينة النبطية

أفادت مصادر لبنانية بأن وحدات من الجيش اللبناني تواصل انتشارها بشكل ثابت في مدينة النبطية جنوب لبنان، في إطار تعزيز حضور المؤسسة العسكرية وبسط سلطة الدولة في المناطق الجنوبية.

ويأتي انتشار الجيش في النبطية ضمن تحركات أوسع للمؤسسة العسكرية في جنوب لبنان، بالتزامن مع تأكيد الحكومة اللبنانية أهمية تعزيز سيطرة الدولة وحصر السلاح بيد المؤسسات الرسمية.

وقد شدد رئيس الوزراء نواف سلام خلال زيارة إلى الجنوب على أن انتشار الجيش يمثل خطوة لاستعادة سيادة الدولة وتعزيز حضورها.

وتكتسب النبطية أهمية ميدانية باعتبارها مركزًا رئيسيًا في جنوب لبنان، فيما يأتي تثبيت الانتشار العسكري في المدينة وسط استمرار التوترات الأمنية في المنطقة وتصاعد الاعتداءات الإسرائيلية على عدد من المناطق الجنوبية.

وكانت السلطات اللبنانية قد دفعت خلال الفترة الماضية باتجاه زيادة انتشار الجيش في الجنوب، بالتوازي مع ترتيبات تهدف إلى تعزيز وجود الدولة في المناطق الواقعة جنوب نهر الليطاني.

ويعكس تثبيت وجود الجيش في النبطية توجه بيروت نحو تعزيز دور المؤسسة العسكرية باعتبارها الجهة الرسمية المسؤولة عن الأمن، في وقت تواجه فيه الحكومة تحديات كبيرة مرتبطة بالوضع الأمني والسياسي في الجنوب.