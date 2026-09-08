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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

اليمن يشارك في أعمال لجنة مصايد الأسماك التابعة للفاو

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أمنية رشاد الجلوي

شاركت وزارة الزراعة والري والثروة السمكية، اليوم، في أعمال الدورة السابعة والثلاثين للجنة مصايد الأسماك (COFI 37) التابعة لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، المنعقدة في العاصمة الإيطالية روما خلال الفترة من 7 إلى 11 سبتمبر الجاري، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي.

ومثّل الوزارة في الدورة وكيل قطاع التخطيط والاستثمار السمكي المهندس يسلم بابلغوم، والباحث في هيئة أبحاث علوم البحار محمد مقبول.

وتناقش الدورة، بمشاركة ممثلي الدول الأعضاء في منظمة الفاو، عدداً من القضايا المرتبطة بمصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية، وفي مقدمتها الإدارة المستدامة للموارد السمكية، ومكافحة الصيد غير القانوني وغير المبلغ عنه وغير المنظم، والتكيف مع آثار التغير المناخي، ودعم مصايد الأسماك صغيرة النطاق، وتعزيز إسهام القطاع السمكي في الأمن الغذائي وتحسين سبل العيش.

وأوضح أن مشاركة اليمن تأتي في إطار جهود وزارة الزراعة والري والثروة السمكية لتعزيز حضور اليمن في المحافل الدولية المتخصصة، والإسهام في النقاشات المتعلقة بإدارة وتنمية الموارد السمكية، والاستفادة من الخبرات والتجارب الدولية لتطوير القطاع والحفاظ على استدامة الموارد البحرية.

كما تهدف المشاركة إلى تعزيز التعاون والتنسيق مع منظمة الفاو والدول الأعضاء، وحشد الدعم للجهود الوطنية الرامية إلى حماية وتنمية الثروة السمكية، وتعزيز إسهام القطاع في تحقيق الأمن الغذائي ودعم الاقتصاد الوطني.

وتعد لجنة مصايد الأسماك التابعة لمنظمة الفاو منتدى حكومياً دولياً لمناقشة القضايا والتحديات المتعلقة بمصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية، ووضع التوصيات والسياسات الهادفة إلى تعزيز الإدارة المستدامة للموارد السمكية والتعاون بين الدول.

اليمن وزارة الزراعة والري والثروة السمكية لجنة مصايد الأسماك منظمة الأغذية والزراعة منظمة الفاو

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