القبض على المتهمين بسرقة دراجة نارية في القاهرة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام عدد من الأشخاص بسرقة دراجة نارية وحملها على مركبة "تروسيكل" بالقاهرة.





بالفحص، أمكن تحديد مالك الدراجة النارية، وهو مقيم بدائرة قسم شرطة المقطم، وبسؤاله أكد اكتشافه سرقة دراجته النارية بتاريخ 2 الجارى حال توقفها بأحد الشوارع بدائرة القسم بمحل سكنه.

أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة، وهم 5 عاطلين، لأحدهم معلومات جنائية، مقيمين بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر، وضبط بحوزتهم مركبة التروسيكل "بدون لوحات معدنية" المستخدمة فى الواقعة.

بمواجهتهم، اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم بإرشادهم ضبط الدراجة النارية المستولى عليها.

تم التحفظ على المركبة، واتخاذ الإجراءات القانونية.





