مصطفى شوبير يحسم موقفه من العروض الخارجية بعد تجديد عقده مع الأهلي

حسم مصطفى شوبير، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، موقفه من العروض الخارجية التي تلقاها خلال الفترة الماضية، بعدما جدد تعاقده مع القلعة الحمراء، ليؤكد استمراره مع الفريق خلال المرحلة المقبلة.

جاء تجديد عقد شوبير مع الأهلي ليضع حدًا للتكهنات التي أثيرت حول إمكانية رحيله وخوض تجربة احترافية خارج مصر، خاصة بعد ارتباط اسمه بعدد من الأندية الأوروبية خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وشهدت فترة الانتقالات الصيفية الماضية اهتمامًا من جانب عدد من الأندية بالتعاقد مع مصطفى شوبير، في ظل المستويات التي ظهر عليها الحارس خلال الفترة الأخيرة.

وكان من بين الأندية التي ارتبط اسمها بالحارس الشاب نادي نورشيلاند الدنماركي، إلى جانب كومو الإيطالي، في ظل متابعة عدد من الأندية الخارجية لمستواه وإمكانياته.

إلا أن تلك التحركات لم تكتمل، بعدما تمسك النادي الأهلي باستمرار حارسه ضمن صفوف الفريق، قبل أن يتم التوصل إلى اتفاق بشأن تمديد تعاقده، ليغلق اللاعب في الوقت الحالي ملف الرحيل والاحتراف الخارجي.

وتعتبر إدارة الأهلي مصطفى شوبير أحد العناصر المهمة في مستقبل الفريق، وهو ما دفعها إلى التمسك باستمراره وعدم التفريط في خدماته، خاصة مع رغبة النادي في الحفاظ على مجموعة من العناصر.