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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

شوبير: قرار رحيل عماد النحاس من المصري كان متعجلًا ومتهورًا وظلم أحمد سامى

شوبير
شوبير
يمنى عبد الظاهر

تحدث الإعلامي أحمد شوبير، نجم الكرة المصرية السابق، عن خسارة المصري البورسعيدي للمرة الثالثة على التوالي في الدوري الممتاز، والثانية مع المدرب أحمد سامي، بعد رحيل عماد النحاس.

وقال أحمد شوبير، في تصريحات إذاعية: “كل الحب للكابتن أحمد سامي، لكن ثبت بما لا يدع مجالا للشك، أن قرار النادي المصري بالاستغناء عن عماد النحاس كان قرار متعجلا متسرعا متهورا”

وأضاف نجم الكرة المصرية السابق: “القرار كان متعجلا وسيظلم أحمد سامي لأنه جاء من الدار للنار، والمصري تراجع للمركز العاشر بعدما فاز في أول مباراتين ثم خسر 3 مباريات”.

وأردف شوبير: “القرارات لا بد ألا تكون في عجلة أو تسرع، ويجب أن يكون هناك هدوء ودراسة حتى تنجح، وما حدث هو خطأ جسيم يدفعون ثمنه وأحمد سامي يدفعه معهم”.

وتابع تصريحاته متحدثا عن المحلة: “خالد جلال، المدير الفني الجديد لغزل المحلة، سيخوض أول مباراة أمام الزمالك، وأول ما تولى المسئولية قال إن هدفه إعادة أمجاد غزل المحلة”.

وواصل شوبير: “أقول إنه لا حديث عن أمجاد حاليا لأسباب كثيرة، وهدفك واضح وهو إبقاء الفريق في الدوري الممتاز، وقديما كل الإمكانيات كانت مسخرة للفريق عكس الوضع الحالي، وهو نفس الأمر بالنسبة للمقاولون العرب”.

واختتم أحمد شوبير تصريحاته قائلاً: “غزل المحلة هو النادي الوحيد الذي يُمكن أن نقول إنه نادي شركة لبلد وجماهيري، والجمهور يحبه رغم وجود بلدية المحلة، خاصة بعدما حصد عدة بطولات قديما”.

الإعلامي أحمد شوبير المصري البورسعيدي الدوري الممتاز أحمد سامي عماد النحاس الزمالك

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