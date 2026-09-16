محمد ساهر: الحسين عموتة لديه أزمة في توظيف بعض لاعبي الأهلي

اعتبر محمد ساهر، نجم المصري البورسعيدي الأسبق، أن المدرب الحسين عموتة غير مقنع فنيًا حتى الآن مع النادي الأهلي، مضيفًا أنه يواجه مشاكل في توظيف بعض لاعبي الفريق.

وقال محمد ساهر، خلال لقاء مع الإعلامي محمد طارق أضا، مقدم برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، «الأهلي تراجع بعد تسجيل الهدف الأول ضد أبو قير للأسمدة»، مضيفًا: «أبو قير للأسمدة كان يمكنه التعادل مع الأهلي».

وأوضح قائلًا: «الأهلي كاد أن يسقط في فخ التعادل أمام أبو قير للأسمدة لو الكرة التي ارتطمت بالقائم سكنت شباك محمد الشناوي».

ورأى ساهر أن حسين الشحات نقطة مميزة في أداء الأهلي اليوم رغم الدقائق القليلة التي لعبها، ومن حظه السيء أنه يلعب في نفس مركز أشرف بنشرقي المتألق في الفترة الأخيرة.

وذكر ساهر أن الحسين عموتة لديه أزمة في توظيف بعض اللاعبين في الأهلي، من بينهم أحمد سيد زيزو.