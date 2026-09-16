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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

شكوى في الفيفا وأخرى باتحاد الكرة.. أزمات جديدة تهدد الزمالك بإيقاف القيد

الزمالك
الزمالك
عبدالله هشام

دخل نادي الزمالك في أزمات جديدة بسبب المستحقات المتأخرة في بعض الصفقات حيث لم يسدد الاقساط في موعدها للأندية مما أدى بداية معركة جديدة في الفيفا واتحاد الكرة.

أزمة الزمالك مع زد 

قدم نادي زد شكوى في اتحاد ضد نادي الزمالك بسبب تأخر الأبيض في سداد المستحقات المالية الخاصة بانتقال محمد إسماعيل إلى الأبيض.

وكلفت صفقة انتقال محمد إسماعيل إلى الزمالك حوالي 47 مليون جنيه، تتضمن 7 ملايين جنيه ضرائب، بالإضافة إلى مليوني جنيه لصالح نادي إنبي، وفقًا لبند نسبة إعادة البيع في عقد اللاعب.

وحصل نادي زد حتى الآن على 7 ملايين جنيه فقط من قيمة الصفقة، كما أن هناك مبلغًا يقترب من مليوني جنيه إضافية مستحقة للنادي، حال حصول الزمالك على بطولة الدوري، وهو ما تحقق بالفعل.

وامتنع نادي الزمالك عن سداد المستحقات المتأخرة، كما لم يرد على اتصالات مسؤولي نادي زد خلال الفترة الماضية، الأمر الذي دفع إدارة النادي لتقديم شكوى رسمية إلى اتحاد الكرة للمطالبة بحقوقها المالية.

ويحاول نادي الزمالك سداد المستحقات المالية لنادي زد خلال الشهر الحالي مستفيدا من المبالغ المالية الخاصة بصفقة رحيل خوان بيزيرا.

أزمة صفقة شيكوبانزا وعدي الدباغ

وتواصل مسئولي نادي الزمالك مع نادي إستريلا دا أمادورا البرتغالي، نادي شيكوبانزا السابق، وذلك عقب الشكوى التي تقدم بها النادي البرتغالي ضد الزمالك لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» بسبب مستحقات مالية متأخرة تبلغ 200 ألف دولار من قيمة صفقة انتقال اللاعب.

وكشف الإعلامي خالد الغندور خلال برنامجه ستاد المحور أن الزمالك وعد مسئولي النادي البرتغالي بسداد المبلغ المستحق، وطالبهم بسحب الشكوى المقدمة لدى «فيفا»، إلا أن مسئولي إستريلا رفضوا سحب الشكوى قبل تحويل قيمة القسط المتأخر من جانب النادي الأبيض.

كما قدم نادي عدي الدباغ شارلروا البلجيكي شكوى ايضا ضد نادي الزمالك بسبب قيمة القسط الخاص بصفقة اللاعب الفلسطيني وهو ما لم يتم تسديده بعد.

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