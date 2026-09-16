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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

وزير التخطيط: توطين الصناعات والتحول نحو القطاعات الإنتاجية والصناعية أولوياتنا

احمد رستم
احمد رستم
آية الجارحي

شارك الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، في الندوة رفيعة المستوى التي نظمها منتدى البحوث الاقتصادية (ERF) والمنتدى الأورومتوسطي لمعاهد العلوم الاقتصادية (FEMISE)، بالشراكة مع شبكة أنيما للاستثمار (ANIMA Investment Network)، حول سياسات التجمعات الصناعية الأورومتوسطية.

وشارك في الندوة نخبة من صناع القرار وقادة القطاع الصناعي من منطقة المشرق وأوروبا، حيث عقدت الندوة تحت عنوان "حوار سياساتي للابتكار القائم على التجمعات الصناعية وسلاسل القيمة الإقليمية".

وفي كلمته أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن مصر تمضي قدمًا نحو اقتصاد أكثر تنوعًا وابتكارًا وتوجهًا نحو التصدير، مع وضع القطاعات القابلة للتداول وتعميق الاندماج في سلاسل القيمة الإقليمية على رأس الأولويات.

وأضاف أن الاقتصاد المصري يمتلك العديد من المقومات التي تؤهله لتعزيز دوره كمركز إقليمي للإنتاج والابتكار والخدمات، يربط بين أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، موضحًا سعى الحكومة إلى الاستفادة من الموقع الاستراتيجي، والكفاءات البشرية والبنية التحتية المتطورة، لتهيئة كافة المتطلبات اللازمة لجذب الاستثمارات ذات الجودة العالية، وتعزيز تنافسية الصناعات، وتوسيع نفاذ الشركات المصرية إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.

واستعرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، تطور معدلات نمو الاقتصاد المصري في السنوات الأخيرة والتي شهدت مساهمة متزايدة لقطاع الصناعات التحويلية غير البترولية في ظل الإجراءات التي تنفذها الدولة للتوسع في المجمعات الصناعية وتشجيع الاستثمارات الأجنبية والتعاون مع كبري الشركات العالمية لتوطين الصناعات المختلفة، مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات مستمرة من أجل تحقيق تحول اقتصادي نحو زيادة الإنتاج والتصدير ليصبح المساهم الأكبر في هيكل النمو.

من جانبه قال الدكتور رائد صفدي، المدير التنفيذي لمنتدى البحوث الاقتصادية (ERF) ورئيس المنتدى الأورومتوسطي لمعاهد العلوم الاقتصادية (FEMISE): "تقوم التجمعات الصناعية القوية في جوهرها على الروابط: ربط الشركات بالمعرفة والتكنولوجيا والتمويل والأسواق. وعندما تعمل هذه الروابط بكفاءة، فإنها ترفع الإنتاجية، وتسرّع الابتكار، وتساعد الشركات على المنافسة خارج حدودها الوطنية.

وتابع: هدفنا في القاهرة هو تحديد الإصلاحات السياساتية العملية التي يمكن أن تعزز هذه الروابط في مختلف أنحاء المشرق".

جدير بالذكر، أن الجلسة تناولت ثلاث أولويات لتعزيز منظومات التجمعات الصناعية، هي تعزيز حوكمة التجمعات الصناعية، وتعزيز منظومات الابتكار والتعاون بين البحث والصناعة والتنافسية، وتمويل الابتكار وبناء منظومات تجمعات صناعية مستدامة.

التخطيط التنمية الاقتصادية منتدى البحوث الاقتصادية منتدى الأورومتوسطي لمعاهد العلوم الاقتصادية

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