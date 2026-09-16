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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

6 غيابات في صفوف الزمالك أمام غزل المحلة ببطولة الدوري

الزمالك
الزمالك
عبدالله هشام

يحل نادي الزمالك ضيفا على منافسه غزل المحلة ، مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتقام مباراة الزمالك وغزل المحلة على استاد غزل المحلة، في تمام الساعة 8 مساءً بتوقيت القاهرة، في لقاء يسعى خلاله كل فريق لتحقيق نتيجة إيجابية.

غيابات الزمالك أمام غزل المحلة

ويغيب عن قائمة الزمالك كلا من محمد السيد وأحمد عبدالرحيم إيشو وأدم كايد للإصابة فيما يغيب أحمد الجفالي بسبب عدم الجاهزية.

وخرج سيف فاروق جعفر من حسابات المدير الفني للزمالك معتمد جمال فيما يواصل خوان بيزيرا التمرد وطلب الرحيل بعد استقبال عرض إماراتي.

ويدخل الزمالك المباراة بهدف مواصلة نتائجه الإيجابية في الدوري وتحقيق انتصاره الرابع هذا الموسم، بعدما حصد 10 نقاط خلال أول أربع جولات.

وحقق الفريق الأبيض 3 انتصارات، إلى جانب تعادل وحيد، ليواصل مشواره في المسابقة بحثًا عن المنافسة على مراكز المقدمة.

الظهور الأول لخالد جلال مع غزل المحلة

على الجانب الآخر، يخوض غزل المحلة المباراة تحت قيادة خالد جلال، الذي تولى المسؤولية الفنية للفريق خلفًا لأحمد خطاب.

ويأمل غزل المحلة في استغلال إقامة المباراة على ملعبه وتحقيق نتيجة إيجابية، خاصة أن الفريق يحتل المركز الأخير في جدول الدوري برصيد نقطة واحدة، جمعها من تعادل، مقابل 3 هزائم.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وغزل المحلة

ومن المقرر أن تُنقل مباراة الزمالك وغزل المحلة عبر قناة أون سبورت، مع تقديم استوديو تحليلي قبل انطلاق المباراة وبعد نهايتها، لمناقشة أبرز أحداث اللقاء وأداء الفريقين.

نادي الزمالك الزمالك غزل المحلة الدوري المصري

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