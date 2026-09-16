القبض على صاحب محل يبيع أجهزة فك شفرات القنوات الفضائية بالتجمع

واصلت أجهزة وزارة الداخلية ، جهودها لمكافحة جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية.

ورصدت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة ، قيام (مالك محل كائن بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة) ببيع أجهزة "الريسيفر" المعدة لفك شفرات القنوات الفضائية المشفرة ، وغير المصرح بتداولها بالأسواق بالمخالفة لقانون حماية حقوق الملكية الفكرية.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المحل المشار إليه وأمكن ضبط المدير المسئول ، وضُبط بحوزته (عدد من أجهزة الريسيفر ماركات مختلفة مجهزة بنظام خاص لفك شفرات القنوات الفضائية "بدون ترخيص" – عدد من القطع المستخدمة فى إستقبال الإشارة وربط الإجهزة بالإنترنت) ، وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة بالمشاركة مع مالك المحل بقصد تحقيق الربح المادى.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.