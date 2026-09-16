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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

القبض على صاحب محل يبيع أجهزة فك شفرات القنوات الفضائية بالتجمع

الشرطة
الشرطة
مصطفى الرماح

واصلت أجهزة وزارة الداخلية ، جهودها لمكافحة جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية.

ورصدت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة ، قيام (مالك محل كائن بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة) ببيع أجهزة "الريسيفر" المعدة لفك شفرات القنوات الفضائية المشفرة ، وغير المصرح بتداولها بالأسواق بالمخالفة لقانون حماية حقوق الملكية الفكرية.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المحل المشار إليه وأمكن ضبط المدير المسئول ، وضُبط بحوزته (عدد من أجهزة الريسيفر ماركات مختلفة مجهزة بنظام خاص لفك شفرات القنوات الفضائية "بدون ترخيص" – عدد من القطع المستخدمة فى إستقبال الإشارة وربط الإجهزة بالإنترنت) ، وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة بالمشاركة مع مالك المحل بقصد تحقيق الربح المادى.

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية. 

وزارة الداخلية حقوق الملكية الفكرية المصنفات

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