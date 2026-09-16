تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة غزل المحلة في بطولة الدوري

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مواجهة جديدة في بطولة الدوري المصري الممتاز، عندما يحل ضيفًا على غزل المحلة، مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة من المسابقة.

وتقام مباراة الزمالك وغزل المحلة على استاد غزل المحلة، في تمام الساعة 8 مساءً بتوقيت القاهرة، في لقاء يسعى خلاله كل فريق لتحقيق نتيجة إيجابية.

ويدخل الزمالك المباراة بهدف مواصلة نتائجه الإيجابية في الدوري وتحقيق انتصاره الرابع هذا الموسم، بعدما حصد 10 نقاط خلال أول أربع جولات.

تشكيل الزمالك المتوقع

حراسة المرمى: مهدي سليمان.

خط الدفاع: عمر جابر - محمود الونش - محمد إسماعيل - محمود بنتايك.

خط الوسط: محمد شحاتة - عبد الله السعيد - أحمد فتوح.

خط الهجوم: شيكو بانزا - حسام أشرف - عدي الدباغ.

وحقق الفريق الأبيض 3 انتصارات، إلى جانب تعادل وحيد، ليواصل مشواره في المسابقة بحثًا عن المنافسة على مراكز المقدمة.

الظهور الأول لخالد جلال مع غزل المحلة

على الجانب الآخر، يخوض غزل المحلة المباراة تحت قيادة خالد جلال، الذي تولى المسؤولية الفنية للفريق خلفًا لأحمد خطاب.

ويأمل غزل المحلة في استغلال إقامة المباراة على ملعبه وتحقيق نتيجة إيجابية، خاصة أن الفريق يحتل المركز الأخير في جدول الدوري برصيد نقطة واحدة، جمعها من تعادل، مقابل 3 هزائم.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وغزل المحلة

ومن المقرر أن تُنقل مباراة الزمالك وغزل المحلة عبر قناة أون سبورت، مع تقديم استوديو تحليلي قبل انطلاق المباراة وبعد نهايتها، لمناقشة أبرز أحداث اللقاء وأداء الفريقين.