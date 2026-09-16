المالية: نتائج مبشرة للحزمة الجديدة من التسهيلات الضريبية وشكراً لشركائنا

وجَّه أحمد كجوك وزير المالية، الشكر للموظفين المتميزين بمصلحة الضرائب، في الاحتفالية التي نظمتها مجموعة «إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية»، وشركة تكنولوجيا تشغيل الحلول الضريبية «إي تاكس»، قائلًا: «شكرًا.. صُنَّاع التغيير على ثقة المجتمع الضريبى.. معًا نُغيِّر الواقع الضريبى للأفضل بشراكة أكبر مع الممولين ترتكز على خدمات إلكترونية متكاملة».

وأضاف كجوك، في كلمته للعاملين بمصلحة الضرائب خلال الاحتفالية، أن «النتائج المبشرة للتسهيلات الضريبية تدفعنا لاستكمال المسار اللي بدأناه بمزيد من التبسيط والتيسير على المجتمع الضريبي»، قائلاً: «إن التجاوب الكبير من مجتمع الأعمال يطمنا إننا ماشيين فى الطريق الصح ويضع علينا مسئولية الاستمرار والاستدامة».

وأشار إلى أن معدلات الامتثال الطوعى تتزايد، والإيرادات الضريبية تنمو دون فرض أى أعباء إضافية، مؤكدًا أننا نستهدف تعميق الشراكة مع الممولين بقدر كبير من المساندة والدعم ورغبة جادة فى نمو أعمالهم.

وقال الوزير «كل التقدير لمصلحة الضرائب وشركاء النجاح من المجتمع الضريبى، وإى فاينانس، وإى تاكس؛ لرغبتهم الحقيقية فى التطوير.. معًا نصنع الفارق بخطوات جديدة ومؤثرة فى مسار الإصلاح الضريبى المحفز للاستثمار والنمو الاقتصادى.. كل يوم نطور من أنفسنا حتى تنال خدماتنا الضريبية رضاء الممولين».

وأضاف كجوك: «فخور جدًا.. بما نشهده من تطور كبير فى خبرات إى فاينانس وإى تاكس وقدرتهما على تصدير الخدمات الضريبية»، موضحًا أننا نتطلع إلى نقل خبرات «إى فاينانس» و«إى تاكس» إقليميًا مع رغبة أشقائنا فى الاستفادة من التجربة المصرية فى ميكنة وتبسيط المنظومات المالية والضريبية.

وقالت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية: «كل التقدير لدعم وزير المالية.. ونُجدد العهد بمزيد من المساندة والتيسير على المجتمع الضريبى».. وأضافت: «فخورة جدًا.. بشراكتنا الناجحة مع المجتمع الضريبى.. وإى فاينانس، وإى تاكس».

وأكدت أن زملاءها العاملين بمصلحة الضرائب كانوا على قدر المسئولية.. وكسبوا الرهان برغبة حقيقية فى التسهيلات الضريبية وتوفير خدمات رقمية متميزة، موضحة أن علاقتنا مع الممولين ستكون دومًا «ثقة وشراكة ومساندة»؛ حتى يكبروا وتنمو أنشطتهم الاستثمارية.

بدوره أكد إبراهيم سرحان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة «إى فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية»، أننا ملتزمون بتوظيف التكنولوجيا المتقدمة فى توفير منظومة ضريبية أكفأ وأسهل على الممولين، قائلاً: «كلنا فريق واحد يهدف لدفع مسار الإصلاح الضريبى من أجل التيسير على مجتمع الأعمال».

وأشار خالد عبد الغنى الرئيس التنفيذى لشركة «إى. تاكس»، أن التطوير عملية مستمرة وهدفنا «رضا الممولين»، قائلاً: «أفكار كثيرة بناخدها من المجتمع الضريبى.. ونعمل منها حلول تكنولوجية سهلة».

وأضاف: أننا نسعى بقوة لدفع مسار التحول الضريبى إلى «ثقافة خدمة العملاء»، على نحو يسهم في تحسين تجربة الممولين مع مصلحة الضرائب ومنظوماتها الإلكترونية.

وكرَّم إبراهيم سرحان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة «إى فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية»، رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب تقديرًا لجهودها في تطوير الخدمات الضريبية والتيسير على مجتمع الأعمال.

كما كرَّم إبراهيم سرحان ورشا عبد العال عددًا من قيادات مصلحة الضرائب وفرق العمل الذين كان لهم دور بارز فى مسار تحسين الخدمات المقدمة للممولين.

والمكرمون هم: اسم المهندس ياسر تيمور مستشار وزير المالية لتطوير مصلحة الضرائب ومدير مشروعات التطوير التكنولوجي، رحمه الله، وفريق إدارة المشروعات ويمثله حسام نافع مستشار الوزير لميكنة مصلحة الضرائب، وأمل رضوان مدير عام إدارة المشروعات، وقطاع المناطق برئاسة عبد المجيد طايع، واللجنة التنفيذية لتوحيد أسس منظومة الأجور والمرتبات ويمثلها سعيد فؤاد مستشار رئيس المصلحة، ومها علي مدير عام الموقع الإلكتروني رئيس وحدة الإعلام، ومحمد كشك معاون رئيس المصلحة رئيس وحدة دعم المستثمرين، وعزة عيسى رئيس الإدارة المركزية للإحصاء والتقارير والنشر الإلكتروني، واللجنة التنفيذية لمنظومة التصرفات العقارية ويمثلها وائل السيد مدير عام بحوث الدخل، ومنظومة الحجز الإداري ويمثلها عبد الرازق شوقي معاون رئيس المصلحة، واللجنة التنفيذية للفاتورة الإلكترونية وتمثلها سلوي سمير مدير عام التشغيل ومقدمي الخدمة، وشرين بخيت رئيس الإدارة المركزية للتطبيقات والدعم الفني، ومحسن الجيار مدير مركز الاتصالات المتكامل، ووحدة فحص نظم الحسابات الإلكترونية ويمثلها أيمن معوض رئيس وحدة فحص نظم الحسابات الإلكترونية، ووحدة الرأي المسبق، ويمثلها محمد سرور مدير مكتب رئيس المصلحة رئيس وحدة الرأي المسبق، ووحدة التجارة الإلكترونية ويمثلها أحمد حجاب رئيس وحدة التجارة الإلكترونية، ووحدة المخاطر ويمثلها خالد حسن رئيس وحدة دعم المخاطر وفحص نظم الحسابات، وعمرو كمال رئيس الإدارة المركزية للبنية الأساسية وتأمين المعلومات، وعصام نايل رئيس الإدارة المركزية للشؤون المالية، والدكتور عرفان فوزي رئيس الإدارة المركزية لتنمية المواهب، وإبراهيم الدسوقي مدير إدارة التعاقدات للأنظمة الإلكترونية المميكنة، ونهال عرفات مدير عام التعاقدات، ودلال صلاح مدير عام العمليات والتوقيع الإلكتروني، ومحمد الأباصيري نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظومة الأعمال الضريبية الرئيسية المميكنة، وممدوح الليثي مدير إدارة الدعوى الدستورية، وعبد الباقي قرني رئيس وحدة التصرفات العقارية.