ريال مدريد يدرس تحليل DNA لفينيسيوس لحسم شائعات «الاستبدال» في البرازيل

كشفت صحيفة «آس» الإسبانية عن اتجاه نادي ريال مدريد لإجراء تحليل للحمض النووي DNA للبرازيلي فينيسيوس جونيور، في محاولة لوضع حد للشائعات الغريبة التي انتشرت مؤخرًا حول نجم الفريق الملكي.

ريال مدريد

وبحسب الصحيفة الإسبانية، فإن هناك مزاعم متداولة تزعم أن فينيسيوس جونيور تم استبداله بطفل آخر خلال طقوس غريبة في البرازيل، وهي ادعاءات أثارت جدلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضحت «آس» أن الحديث عن إجراء تحليل DNA يأتي بهدف حسم هذه الشائعات بشكل نهائي، في ظل استمرار تداولها وانتشارها عبر منصات التواصل الاجتماعي، رغم غرابتها وعدم تقديم أدلة موثوقة تثبت صحتها.

وأصبح فينيسيوس جونيور، منذ انتقاله إلى ريال مدريد، واحدًا من أبرز نجوم الفريق، كما يحظى بشعبية كبيرة في البرازيل وخارجها، وهو ما ساهم في انتشار العديد من الأخبار والشائعات المرتبطة بحياته الشخصية ومسيرته الكروية.

وتأتي هذه الواقعة في ظل الاهتمام الإعلامي الكبير الذي يحظى به اللاعب البرازيلي، خاصة مع مكانته داخل ريال مدريد ودوره البارز مع الفريق خلال المواسم الماضية.

ورغم تداول هذه المزاعم على نطاق واسع، فإنها تظل في إطار الشائعات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ولا تعني ثبوت صحتها ما لم تصدر معلومات رسمية أو أدلة موثوقة تؤكدها.