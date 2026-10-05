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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بعد انسحاب فريقين.. تأجيل مباراة الأهلي وإنتر كلوب الأنجولي في بطولة إفريقيا لليد

الأهلي
الأهلي
حسن العمدة

قررت اللجنة المنظمة لبطولة إفريقيا للأندية أبطال كرة اليد، تأجيل مواجهة الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي أمام إنتر كلوب الأنجولي، والتي كان مقررًا إقامتها ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بالبطولة القارية.

وتقام منافسات البطولة في العاصمة الأنجولية لواندا، وسط تعديلات جديدة على جدول مباريات منافسات الرجال، بعد انسحاب عدد من الفرق المشاركة وعدم تمكن بعضها من الوصول إلى أنجولا في الموعد المحدد.

إعادة تنظيم منافسات البطولة

وتسبب انسحاب فريقين من منافسات البطولة في قيام اللجنة المنظمة بإعادة النظر في نظام مسابقة الرجال، حيث تقرر عقد مؤتمر فني طارئ لمناقشة المستجدات ووضع التصور الجديد للمنافسات.

ومن المقرر أن يشهد الاجتماع إعادة توزيع الفرق المشاركة، إلى جانب إعادة تقسيم المجموعات وتعديل جدول المباريات، بما يتناسب مع عدد الفرق التي ستخوض منافسات البطولة.

موعد جديد لمباراة الأهلي

وأعلنت اللجنة المنظمة أن مباراة الأهلي وإنتر كلوب الأنجولي سيتم تحديد موعد جديد لها، عقب الانتهاء من الاستقرار على النظام النهائي للبطولة وإعادة اعتماد جدول مباريات دور المجموعات.

وكانت مواجهة الأهلي أمام إنتر كلوب ضمن المباريات المقررة في الجولة الأولى، قبل أن تؤدي الانسحابات الأخيرة إلى تغيير شكل المنافسات وتأجيل عدد من المواجهات.

اللجنة المنظمة لبطولة إفريقيا للأندية أبطال كرة اليد بطولة إفريقيا للأندية أبطال كرة اليد كرة اليد النادي الأهلي الأهلي إنتر كلوب الأنجولي

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