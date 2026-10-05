محمد هاني بين الأهلي وبيراميدز.. مصدر مقرب يكشف حقيقة التوقيع ومصير التجديد

حسم مصدر مقرب من محمد هاني ظهير أيمن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الجدل المثار خلال الساعات الماضية بشأن توقيع اللاعب على عقود انتقاله إلى بيراميدز في ظل استمرار حالة الغموض حول مستقبله مع القلعة الحمراء وعدم التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن تجديد عقده.

وتداولت بعض التقارير أنباء عن اقتراب محمد هاني من الانتقال إلى بيراميدز بل ووصل الأمر إلى الحديث عن توقيع اللاعب عقود انضمامه إلى الفريق السماوي مستندة إلى تعثر مفاوضات تجديد عقده مع الأهلي خلال الفترة الماضية.

لكن مصدرًا مقربًا من اللاعب نفى بشكل قاطع حدوث أي خطوة من هذا النوع مؤكدًا أن محمد هاني لم يوقع لأي نادٍ حتى الآن وأن ما تردد بشأن حسم انتقاله إلى بيراميدز لا أساس له من الصحة.

مصدر مقرب: محمد هاني لم يوقع لبيراميدز

وقال المصدر في تصريحات خاصة إن محمد هاني فوجئ بما تردد عن توقيعه على عقود الانتقال إلى بيراميدز خاصة أن اللاعب لم يدخل في أي مفاوضات رسمية انتهت بتوقيع عقود مع النادي السماوي.

وأضاف أن مستقبل ظهير الأهلي لم يُحسم حتى الآن سواء فيما يتعلق باستمراره مع القلعة الحمراء أو إمكانية خوض تجربة جديدة خلال الفترة المقبلة مشددًا على أن الحديث عن توقيع اللاعب لبيراميدز سابق لأوانه.

وأوضح المصدر أن محمد هاني لا يزال مرتبطًا بالأهلي وأن ملف تجديد عقده لم يغلق بشكل نهائي رغم وجود خلافات في وجهات النظر بين الطرفين خلال الفترة الماضية بشأن التفاصيل المالية للعقد الجديد.

لماذا تعثرت مفاوضات محمد هاني مع الأهلي؟

وتأتي أزمة محمد هاني في إطار ملف التجديد لعدد من لاعبي الأهلي بعدما دخل اللاعب في مفاوضات مع إدارة النادي من أجل تمديد عقده والاستمرار داخل الفريق خلال السنوات المقبلة.

وتتمسك إدارة الأهلي بسياسة واضحة فيما يتعلق بسقف الرواتب والعقود في الوقت الذي يسعى فيه اللاعب إلى الحصول على مقابل مالي يتناسب مع مكانته ودوره داخل الفريق وهو ما تسبب في عدم حسم الاتفاق بين الطرفين حتى الآن.

ولم تصل المفاوضات إلى مرحلة إعلان الرحيل أو اتخاذ قرار نهائي من جانب اللاعب وإنما لا تزال هناك مساحة لاستكمال المحادثات ومحاولة تقريب وجهات النظر بين الطرفين.

ويضع هذا الأمر مستقبل محمد هاني في دائرة الاهتمام خاصة أن اللاعب يعد أحد العناصر الأساسية في حسابات الجهاز الفني إلى جانب امتلاكه خبرات كبيرة مع الأهلي والمنتخب المصري.

هل يدخل بيراميدز على الخط؟

ورغم ارتباط اسم محمد هاني خلال الساعات الماضية ببیراميدز فإن المصدر المقرب من اللاعب أكد عدم وجود توقيع كما أن باب الانتقال إلى النادي السماوي لا يمكن اعتباره محسومًا في الوقت الحالي.

وفي حال لم يتوصل الأهلي ومحمد هاني إلى اتفاق بشأن تجديد العقد سيكون اللاعب أمام إمكانية دراسة العروض التي قد تصله خلال الفترة المقبلة خصوصًا مع اقتراب دخوله الفترة التي تسمح له بالتفاوض على مستقبله وفقًا للوائح.

لكن المصدر شدد على أن هذه الخطوة لم تحدث حتى الآن وأن كل ما يتردد عن توقيع اللاعب لبيراميدز لا يعكس الموقف الفعلي.

محمد هاني يستعد للعودة إلى الأهلي

وفي الوقت نفسه يترقب محمد هاني العودة إلى صفوف الأهلي بعد انتهاء مهمته مع منتخب مصر حيث من المنتظر أن ينتظم اللاعبون الدوليون في تدريبات الفريق يوم 6 أكتوبر الجاري.

ويستعد الأهلي لخوض عدد من المواجهات المهمة خلال فترة زمنية قصيرة يبدأها بمواجهة بترول أسيوط يوم 7 أكتوبر ضمن منافسات كأس عاصمة مصر قبل أن يصطدم بالزمالك في قمة الدوري المصري يوم 11 أكتوبر.

ولا تتوقف ارتباطات الأهلي عند ذلك حيث يبدأ الفريق مشواره في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية بمواجهة كيتارا الأوغندي يوم 17 أكتوبر وهو ما يجعل الجهاز الفني في حاجة إلى جميع عناصره خلال المرحلة المقبلة.