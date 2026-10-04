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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بعد أنباء انتقاله لبيراميدز.. أحمد حسن يحسم الجدل بشأن محمد هاني

محمد هاني
محمد هاني
يارا أمين

كشف أحمد حسن، نجم الكرة المصرية السابق، حقيقة ما تردد خلال الساعات الماضية بشأن توقيع محمد هاني، لاعب الأهلي، لنادي بيراميدز، في ظل عدم حسم ملف تجديد عقده مع القلعة الحمراء.

ونشر أحمد حسن عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «مصدر مقرب من اللاعب: غير صحيح ما يتردد بشأن توقيع محمد هاني لنادي بيراميدز».

كانت تقارير صحفية قد تحدثت عن وجود اتفاق بين محمد هاني وبيراميدز، في الوقت الذي لم تحسم فيه إدارة الأهلي مفاوضات تجديد عقد اللاعب.

وأكدت مصادر من الأهلي وبيراميدز عدم وجود أي توقيع أو تواصل بشأن انتقال محمد هاني إلى الفريق السماوي، وهو ما يتوافق مع ما نشره أحمد حسن.

كما أوضح مصدر مقرب من اللاعب أن محمد هاني لم يوقع لأي نادٍ حتى الآن، وأن ما يتردد بشأن اتفاقه مع بيراميدز لا أساس له من الصحة، مشيرًا إلى استمرار مفاوضات تجديد عقده مع الأهلي ووجود نقاط لا تزال محل نقاش بين الطرفين.

يأتي ذلك في الوقت الذي يستمر فيه محمد هاني مع الأهلي، وسط ترقب لما ستسفر عنه مفاوضات تجديد عقده خلال الفترة المقبلة.

أحمد حسن محمد هاني الأهلي نادي بيراميدز فيسبوك

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