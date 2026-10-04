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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أيمن يونس: محمد صلاح أسطورة حية.. وعلينا الحفاظ على هذه الهدية الربانية

صلاح
صلاح
يارا أمين

أشاد أيمن يونس، نجم منتخب مصر والزمالك السابق، بمحمد صلاح، قائد الفراعنة ونجم الكرة المصرية، مؤكدًا أن اللاعب يمثل قيمة كبيرة للكرة المصرية، ويستحق الحفاظ عليه وتقدير ما يقدمه.

وقال أيمن يونس، في تصريحات تلفزيونية: «محمد صلاح أسطورة حية وخالدة، وهو أمانة وسفير لمصر أمام العالم، وعلينا الحفاظ على هذه الهدية الربانية، لأنه لاعب من الصعب تكراره، مثل ميسي ومارادونا».

ويستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة التوأم حسام وإبراهيم حسن، لمواجهة منتخب جنوب أفريقيا، مساء اليوم الأحد، في مباراة ودية ضمن الأجندة الدولية الحالية للاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».

موعد مباراة مصر وجنوب أفريقيا والقناة الناقلة

وتقام مباراة منتخب مصر أمام جنوب أفريقيا على استاد القاهرة الدولي، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، وتُنقل المباراة عبر شبكة قنوات «أون سبورت» المفتوحة.

وكان منتخب مصر قد حقق فوزًا كبيرًا على جنوب السودان بخماسية نظيفة، في الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس أمم أفريقيا 2027، المقرر إقامتها في أوغندا وكينيا وتنزانيا الصيف المقبل.

واستهل الفراعنة مشوارهم في التصفيات بالتعادل السلبي أمام أنجولا، في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة الدولي، قبل أن يحقق المنتخب فوزه الكبير على جنوب السودان.

موعد مباراة مصر وجنوب أفريقيا أيمن يونس محمد صلاح منتخب مصر الزمالك

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