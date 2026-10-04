الأهلي يحدد موعد سفره إلى أوغندا لمواجهة كيتارا بالكونفدرالية الأفريقية

حدد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي يوم 14 أكتوبر الجاري موعدًا لسفر بعثة الفريق إلى أوغندا، استعدادًا لمواجهة كيتارا الأوغندي، في مستهل مشوار الفريق ببطولة الكونفيدرالية الإفريقية.

الأهلي يحدد موعد سفره إلى أوغندا

وقال وائل جمعة، مدير الكرة بالنادي، إن موعد السفر تم تحديده بالتنسيق مع الجهاز الفني، بما يتناسب مع برنامج الاستعداد للمباراة المرتقبة.

وأوضح مدير الكرة أن هناك تنسيقًا جاريًا مع السفارة المصرية في أوغندا، من أجل إنهاء وترتيب كافة الأمور الخاصة برحلة الفريق، وتوفير أفضل سبل الراحة للبعثة خلال فترة وجودها في أوغندا.

ويواجه الأهلي فريق كيتارا الأوغندي يوم 17 أكتوبر الجاري، في ذهاب دور الـ32 من بطولة الكونفيدرالية الإفريقية.

واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته مساء اليوم على ملعب التتش، عقب انتهاء الراحة التي حصل عليها اللاعبون أمس، استعدادًا لعودة المنافسات الرسمية بعد انتهاء فترة التوقف الدولي.

وعقد الحسين عموتة، المدير الفني، محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق المران، تحدث خلالها عن عدد من الأمور الفنية وخطة العمل خلال المرحلة المقبلة.

بدأ المران بفقرة بدنية، قبل أن يخوض اللاعبون تدريبات فنية بالكرة، ضمن البرنامج التدريبي استعدادًا للمباراة المقبلة.