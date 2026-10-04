فيفا يصدم الزمالك.. قرار رسمي يحسم أزمة عبد الحميد معالي ويُغرم الأبيض أكثر من 611 ألف دولار

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» تفاصيل النزاع بين المغربي عبد الحميد معالي ونادي الزمالك، بعد قيام اللاعب بفسخ تعاقده مع القلعة البيضاء من طرف واحد، بسبب عدم حصوله على مستحقاته المالية في المواعيد المحددة.

وكان نادي الزمالك قد تعاقد مع عبد الحميد معالي لمدة 5 مواسم، بداية من موسم 2025-2026، مقابل راتب سنوي متدرج، يبدأ من 130 ألف دولار في الموسم الأول، ويصل إلى 260 ألف دولار في الموسم الخامس.

وشهد عقد اللاعب وجود تعارض بين بندين يتعلقان بتحمل الضرائب، إلا أن الاتحاد الدولي قرر اعتماد البند المكتوب بخط اليد، والذي ينص على حصول معالي على مستحقاته المالية بصورة صافية دون أي خصومات، إلى جانب البيانات المسجلة في نظام مطابقة الانتقالات «TMS».

وفي 18 نوفمبر 2025، وجه عبد الحميد معالي إنذارًا رسميًا إلى نادي الزمالك، طالب خلاله بسداد مستحقات مالية متأخرة بلغت 66 ألف دولار، ومنح النادي مهلة 15 يومًا لتسوية المبلغ.

ومع عدم قيام الزمالك بسداد المستحقات خلال المهلة المحددة، أعلن اللاعب في 4 ديسمبر 2025 فسخ تعاقده من جانب واحد، مستندًا إلى المادة 14 مكرر من لائحة أوضاع وانتقالات اللاعبين، قبل أن ينتقل بعدها إلى صفوف اتحاد طنجة المغربي.

وبعد دراسة ملف النزاع، أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم أن اللاعب قام بفسخ العقد لسبب مشروع، في ظل عدم التزام نادي الزمالك بسداد مستحقاته المالية وتجاوز المهلة المحددة في الإنذار الموجه إلى النادي.

وفيما يتعلق بالتعويض، رفض «فيفا» احتساب قيمة الموسم الخامس من العقد ضمن المبلغ المستحق للاعب، بعدما تبين أن استمرار هذا الموسم كان مرتبطًا بتفعيل كتابي من جانب نادي الزمالك، وهو ما لم يثبت حدوثه.

وقررت الجهة المختصة في الاتحاد الدولي لكرة القدم إلزام نادي الزمالك بسداد مبلغ 66 ألف دولار لصالح عبد الحميد معالي، قيمة المستحقات المالية المتأخرة، بالإضافة إلى 545 ألفًا و680 دولارًا كتعويض عن فسخ العقد.

كما تضمن القرار احتساب فوائد سنوية بنسبة 5% على المبالغ المستحقة، وذلك حتى تاريخ السداد الكامل، ليصبح الزمالك مطالبًا بسداد أكثر من 611 ألف دولار للاعب، بخلاف الفوائد.