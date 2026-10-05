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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أحمد شوبير يكشف حقيقة انتقال محمد هاني إلى بيراميدز

محمد هاني
محمد هاني
محمد بدران   -  
علا محمد

كشف الإعلامي أحمد شوبير حقيقة الأنباء المتداولة بشأن انتقال محمد هاني، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى صفوف نادي بيراميدز خلال الفترة المقبلة.

وقال أحمد شوبير، في تصريحات إذاعية، إن مصدرًا مقربًا جدًا من محمد هاني أكد له اندهاش اللاعب من الأنباء التي ترددت بشأن انتقاله إلى بيراميدز.

وأوضح شوبير: «مصدر مقرب جدًا جدًا جدًا من هنا للصبح من محمد هاني أكد لي أنه اندهش من إشاعة إنه رايح بيراميدز، سبت المصدر المقرب ورحت لمصدر مهم في نادي بيراميدز، قالولي محصلش وهاني مش في حساباتنا».

وأضاف: «هنا أنا عايز أقول للزملاء الصحفيين، ممكن حد يخترعلك خبر، وممكن حد يقولك خبر مشكوك في صحته، فمش كل حد يقولك معلومة تاخدها على إنها حقيقية، ولازم تدرس الكلام قبل ما تنشره».

ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز، عقب انتهاء فترة التوقف الدولي التي امتدت لمدة 24 يومًا، بداية من 17 سبتمبر وحتى 11 أكتوبر الجاري.

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي والزمالك في تمام الساعة الثامنة مساء الأحد 11 أكتوبر، على استاد القاهرة الدولي، وتحمل المواجهة المرتقبة رقم 133 في تاريخ لقاءات الفريقين.

وكانت آخر مواجهة جمعت الأهلي والزمالك في بطولة الدوري يوم 1 مايو الماضي، ضمن منافسات المرحلة النهائية من المسابقة، وانتهت بفوز الأهلي بثلاثة أهداف دون رد.

ومن المقرر أن تنقل قناة «أون سبورت» مباراة الأهلي والزمالك، باعتبارها الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري، مع تقديم استوديو تحليلي يضم نخبة من نجوم وخبراء الكرة المصرية.

الإعلامي أحمد شوبير أحمد شوبير شوبير محمد هاني لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الأهلي بيراميدز

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