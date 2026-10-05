سأعود قريبا.. موسيماني يتغنى بجماهير الأهلي ويلمح لإمكانية العودة

كشف الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني السابق للنادي الأهلي، عن علاقته بجماهير القلعة الحمراء، مؤكدًا أنه لا يزال يحمل مشاعر كبيرة تجاه النادي ومشجعيه.

تصريحات موسيماني عن الأهلي

وقال موسيماني في تصريحات تلفزيونية: «مشجعي الأهلي أعطوني الحب كله، هذه بلدي، وأنا أفتقدهم كثيرًا، والله أفتقدهم كثيرًا، لكن الحب مستمر، وإن شاء الله أعود، ربما مع فريق شباب الأهلي في مدينة نصر».

وجاءت تصريحات موسيماني عقب خسارة منتخب مصر أمام جنوب إفريقيا بهدف دون رد، في المباراة الودية التي جمعت المنتخبين أمس على استاد القاهرة الدولي، ضمن استعداداتهما للارتباطات الرسمية خلال الفترة المقبلة.

وسجل ديثيجان هدف فوز منتخب جنوب إفريقيا في الدقيقة 51، مستغلًا خطأ من مصطفى شوبير، لتنتهي المباراة بفوز الضيوف بهدف نظيف.