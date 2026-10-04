الكشف عن حقيقة توقيع محمد هاني لـ بيراميدز.. تفاصيل

حسم مصدر داخل النادي الأهلي حقيقة الأنباء التي ترددت خلال الساعات الماضية بشأن توقيع محمد هاني، الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم، على عقود انتقاله إلى نادي بيراميدز خلال الفترة المقبلة.

حقيقة توقيع محمد هاني لـ بيراميدز

وقال المصدر في تصريحات خاصة، إن ما يتردد عن توقيع محمد هاني لنادي بيراميدز «مجرد اجتهادات» ولا يمت للحقيقة بصلة، مشددًا على أن اللاعب لم يوقع لأي نادٍ آخر حتى الآن.

وأضاف المصدر أن الحديث عن انتقال محمد هاني إلى بيراميدز يمثل تشكيكًا في أحد كباتن الأهلي، خاصة أن اللاعب مستمر مع الفريق، ولا تزال مسألة تجديد عقده محل نقاش بينه وبين إدارة النادي.

وأشار إلى أن محمد هاني من العناصر الأساسية داخل الأهلي، ويحظى بثقة الجهاز الفني، كما أن ارتباط اسمه بالتوقيع لبيراميدز دون وجود اتفاق رسمي لا يستند إلى معلومات حقيقية.

كانت تقارير قد تحدثت عن وجود اتفاق بين محمد هاني وبيراميدز، في الوقت الذي لم تحسم فيه إدارة الأهلي مفاوضات تجديد عقد اللاعب، إلا أن مصادر من الأهلي وبيراميدز نفت حدوث توقيع أو تواصل بشأن الصفقة.

وأكد المصدر أن ملف محمد هاني لم يُغلق داخل الأهلي، وأن الحديث عن توقيعه لبيراميدز في الوقت الحالي لا أساس له من الصحة.