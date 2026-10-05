إلغاء مباراة الزمالك أمام الجيش الرواندي بعد تغيير نظام البطولة

أكد أحمد خشبة، مدير الفريق الأول لكرة اليد رجال بنادي الزمالك، أنه تم إلغاء مباراة الفريق أمام الجيش الرواندي، التي كان مقررًا إقامتها في الثانية ظهر اليوم، ضمن منافسات بطولة أفريقيا للأندية أبطال الدوري المقامة في أنجولا.

وأوضح مدير الفريق أنه تم إبلاغ جميع الفرق بعقد اجتماع فني جديد لمناقشة المستجدات الخاصة بالبطولة، وتحديد الشكل الجديد لجدول المنافسات خلال الفترة المقبلة.

وأشار أحمد خشبة إلى أن الاجتماع الفني قد يشهد إجراء تعديلات على نظام البطولة ومواعيد المباريات، وفقًا لآخر المستجدات المتعلقة بالفرق المشاركة.

إلغاء مباراة الأهلي

وأكد هاني النجدي، مدير الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي على إلغاء مباراة الفريق أمام إنتركلوب الأنجولي، التي كان مقررًا إقامتها في الرابعة عصر اليوم على صالة كيلامبا، ضمن منافسات بطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري المقامة في أنجولا.

وأوضح النجدي أنه تم إبلاغ جميع الفرق بعقد اجتماع فني جديد في الرابعة عصر اليوم ، لمناقشة المستجدات وتحديد الشكل الجديد لجدول البطولة، في ظل اعتذار فريقين عن المشاركة صباح اليوم.

وأشار مدير الفريق إلى أن الاجتماع قد يشهد إجراء تعديلات جديدة على نظام البطولة والمجموعات، وفقًا لعدد الفرق المشاركة بعد الاعتذارات الأخيرة.