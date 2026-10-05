بعد تألقه اللافت.. برشلونة يستعد لجعل لامين يامال الأغلى في غرفة الملابس

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن تحركات مرتقبة من جانب نادي برشلونة للحفاظ على نجمه الشاب لامين يامال، من خلال تنفيذ بند الزيادة المتفق عليها في عقده، بما يتناسب مع مكانته الحالية داخل الفريق.

وبحسب صحيفة «ماركا» الإسبانية، فإن يامال أصبح أحد أبرز نجوم كرة القدم العالمية، وهو ما انعكس على وضعه المالي داخل برشلونة، حيث يتصدر حاليًا قائمة اللاعبين الأعلى أجرًا في الفريق، رغم المنافسة القوية من زملائه.

وكان يامال قد جدد عقده مع برشلونة في مايو 2025، بعقد يمتد حتى يونيو 2031، وتصل قيمته إلى أكثر من 200 مليون يورو، وفقًا للتقرير. ويتضمن العقد راتبًا ثابتًا ومكافآت مرتبطة بالأداء، إلى جانب مكافأة التوقيع وحوافز أخرى.

ويحصل اللاعب، وفقًا لما ذكرته «ماركا»، على أكثر من 20 مليون يورو صافيًا عند احتساب مختلف بنود عقده ومكافآته، إلا أن وضعه المالي داخل غرفة الملابس مرشح للتغير مجددًا خلال عام 2027.

زيادة متفق عليها في عقد يامال

وأوضحت الصحيفة أن برشلونة اتفق مع يامال عند تجديد عقده على إجراء مراجعة مالية وزيادة في راتبه بعد عامين، أي خلال عام 2027، وهو ما يعني أن النادي لديه التزام مسبق بتحسين عقد اللاعب.

ويأتي ذلك في ظل التطور الكبير الذي شهده دور يامال داخل الفريق، بعدما تحول خلال فترة قصيرة إلى أحد العناصر الأساسية والبارزة في تشكيلة برشلونة، فضلًا عن ارتفاع تأثيره على مستوى الفريق والمنتخب الإسباني.

وتشير التقارير إلى أن يامال خاض 159 مباراة مع برشلونة، وأصبح أحد أهم مصادر الخطورة والحسم في الفريق، الأمر الذي يجعل إدارة النادي ترى أن مراجعة عقده أصبحت مسألة مرتبطة بمكانته الرياضية المتزايدة.

منافسة على قائمة الأعلى أجرًا

ولا يزال برشلونة يضم عددًا من أصحاب الرواتب المرتفعة، على رأسهم رودري، الذي حصل على عقد مالي كبير بعد انتقاله إلى الفريق، بينما يستعد رافينيا بدوره لتوقيع عقد جديد يمتد حتى عام 2030، وهو ما سيمنحه زيادة مالية كبيرة.

كما يتواجد فرينكي دي يونج وجولز كوندي ومارك أندريه تير شتيجن ضمن أصحاب الرواتب المرتفعة في غرفة ملابس برشلونة، خاصة بعد رحيل روبرت ليفاندوفسكي عن النادي خلال الصيف الماضي.

ومع ذلك، فإن يامال مرشح للعودة إلى صدارة قائمة الرواتب في برشلونة بمجرد تفعيل الزيادة المتفق عليها في عقده.

الكرة الذهبية قد تغير الحسابات

وقد تصبح المراجعة المالية المنتظرة أكثر أهمية إذا نجح يامال في الفوز بجائزة الكرة الذهبية، خاصة أن اللاعب بات من أبرز المرشحين للجائزة، وهو ما قد يرفع سقف مطالبه المالية عند تنفيذ الاتفاق المسبق مع النادي.

ورغم ذلك، تتمسك إدارة برشلونة بالهدوء في ملف تجديد عقد اللاعب، إذ ترى أن الوقت لم يحن بعد لإجراء التعديل، خاصة مع وجود ملفات أخرى تحتاج إلى الحسم، من بينها عقود رافينيا وتشافي إسبارت ومارك بيرنال.

وتظل إدارة برشلونة حريصة على الحفاظ على استقرار يامال ورضاه، باعتباره أحد أهم ركائز المشروع الرياضي للنادي، مع وجود اتفاق واضح بالفعل بشأن تحسين عقده خلال الفترة المقبلة.