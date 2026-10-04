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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بدلًا من هالاند وألفاريز.. يامال يطالب برشلونة بمنح الفرصة لحمزة عبد الكريم

حمزة عبدالكريم ويامال
حمزة عبدالكريم ويامال
يارا أمين

كشفت صحيفة «El Nacional» الإسبانية عن موقف لامين يامال، نجم برشلونة، من خطة النادي الكتالوني لتدعيم خط الهجوم خلال الفترة المقبلة، في ظل ارتباط الفريق بعدد من المهاجمين الكبار.

ووفقًا لما أوردته الصحيفة، فإن يامال لا يرى ضرورة لإنفاق مبالغ ضخمة من أجل التعاقد مع مهاجم عالمي جديد، على غرار النرويجي إيرلينج هالاند أو الأرجنتيني جوليان ألفاريز.

وأشارت الصحيفة إلى أن نجم برشلونة يفضل منح الفرصة للمهاجم المصري الشاب حمزة عبد الكريم، ورؤيته مع الفريق الأول بدلًا من الدخول في صفقة مالية ضخمة لضم مهاجم جديد.

يامال يدعم حمزة عبد الكريم

وحسب التقرير، يرى يامال أن برشلونة يمتلك بالفعل عناصر شابة يمكن الاعتماد عليها، وأن منح حمزة عبد الكريم فرصة مع الفريق الأول قد يكون خيارًا مناسبًا، خاصة مع رغبة النادي في الاستفادة من المواهب الصاعدة.

يأتي ذلك في وقت يبحث فيه برشلونة عن حلول لتدعيم مركز رأس الحربة، مع استمرار الحديث عن إمكانية التعاقد مع مهاجم من الطراز العالمي خلال الفترة المقبلة.

هالاند وألفاريز على رادار برشلونة

وربطت تقارير صحفية برشلونة في وقت سابق بعدد من المهاجمين الكبار، وفي مقدمتهم إيرلينج هالاند وجوليان ألفاريز، في ظل رغبة النادي في امتلاك مهاجم قادر على قيادة الخط الأمامي لسنوات.

لكن التعاقد مع أي من الثنائي سيحتاج إلى تكلفة مالية كبيرة، وهو ما يجعل خيار الاعتماد على المواهب الشابة أكثر جاذبية من الناحية الاقتصادية والفنية.

حمزة عبد الكريم.. موهبة مصرية في الصورة

ويبرز اسم حمزة عبد الكريم باعتباره أحد المهاجمين المصريين الشباب الذين يحظون بالاهتمام، وسط تطلعات لمنحه فرصة على مستوى أعلى خلال الفترة المقبلة.

وإذا حصل اللاعب المصري على فرصة مع الفريق الأول لبرشلونة، فقد تمثل تلك الخطوة نقلة كبيرة في مسيرته، خاصة في ظل وجود أسماء عالمية داخل صفوف الفريق وبيئة تساعد المواهب الشابة على التطور.

ويبقى موقف برشلونة النهائي من تدعيم مركز المهاجم مرهونًا بقرارات الإدارة والجهاز الفني، في ظل المفاضلة بين التعاقد مع اسم عالمي كبير أو منح الفرصة للمواهب الشابة، وعلى رأسها حمزة عبد الكريم.

صحيفة «El Nacional» الإسبانية لامين يامال برشلونة إيرلينج هالاند جوليان ألفاريز حمزة عبد الكريم

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