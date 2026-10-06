1400 كارت.. طبيب نفسي ويُشهر البطاقات بكثرة| مفاجآت عن حكم مباراة القمة

حذر الناقد الرياضي عبداللطيف فوزي، من كثرة البطاقات التي يشهرها الحكم السلوفيني رادي أوبرينوفيتش، الذي أعلنت لجنة الحكام برئاسة عصام عبدالفتاح عن استقدامه لإدارة مباراة القمة المقبلة بين الزمالك والأهلي، والمقرر إقامتها يوم الأحد المقبل.

وقال عبداللطيف فوزي، خلال تصريحات عبر إذاعة «صوت الزمالك»: «الحكم هو طبيب نفسي ومن أصغر الحكام الذين حصلوا على الشارة الدولية في سلوفينيا، لكن لديه مشكلة كبيرة في كثرة البطاقات التي يشهرها، ففي 343 مباراة أدارها أشهر أكثر من 1400 بطاقة صفراء و31 بطاقة حمراء».

وأضاف: «الغريب جدًا أن الرجل مشهود له بالاتزان، وكما بحثت عنه فهو في الأصل طبيب نفسي قبل أن يصبح حكمًا».

وأشار إلى واقعة سابقة للحكم مع فريق طرابزون سبور، الذي يضم محمد صلاح، قائلًا: «مباراة طرابزون سبور أمام بطل المجر في الدور التمهيدي للدوري الأوروبي هذا الموسم، طرد مدافع طرابزون في بداية المباراة، وبعدها خسر الفريق المباراة واحتُسبت ضده ركلة جزاء».

وتابع: «في مباريات عندما يبدأ الحكم في إشهار البطاقات، يواصل ذلك بكثرة، لذلك يجب أن يكون اللاعبين على دراية بهذه النقطة جيدًا، ويجب التعامل بهدوء في المباراة».

وشدد عبداللطيف فوزي ، على ضرورة تعامل لاعبي الزمالك بحذر مع أجواء القمة، خاصة أن أي انفعال قد يكلف الفريق بطاقات أو حالات طرد، قائلًا: «لازم يكون بشكل عام في تعامل مختلف لمباراة القمة، وميكنش فيها تصدير ضغوط على الفريق».

واختتم: «النتيجة لن تحسم شيئًا، لأن الزمالك مرتبط بعدها بمباراة أهم في دوري أبطال أفريقيا، ولازم الزمالك يلعب بهدوء لأنه عنده نواقص كثيرة، وأيًا كانت النتيجة لازم يقفلها على طول قبل السفر إلى رواندا، لأن دي المحطة الأهم في الموسم».