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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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كارثة لا تعرفها ربات البيوت.. تناول الفراخ غير مكتملة النضج يعرّضك للتسمم

كارثة لا تعرفها ربات البيوت.. تناول الفراخ غير مكتملة النضج قد يعرّضك للتسمم الغذائي
كارثة لا تعرفها ربات البيوت.. تناول الفراخ غير مكتملة النضج قد يعرّضك للتسمم الغذائي
رنا عصمت

الفراخ من الأطعمة الأساسية على المائدة المصرية، لكن تناولها دون طهيها جيدًا أو التعامل معها بطريقة غير صحيحة أثناء التحضير قد يحوّل الوجبة إلى مصدر لخطر التسمم الغذائي، نتيجة احتمالية احتوائها على بكتيريا ضارة مثل السالمونيلا والكامبيلوباكتر.

وبحسب مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها الأمريكية (CDC)، يمكن أن تسبب الفراخ النيئة أو غير مكتملة الطهي عدوى غذائية، كما قد تنتقل البكتيريا من عصارتها إلى الأطعمة الأخرى، خاصة السلطات والأطعمة الجاهزة للأكل، إذا لم تُراعَ قواعد النظافة أثناء التحضير.

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ما الأضرار التي قد تنتج عن تناول الفراخ غير المطهية جيدًا؟

 

قد يؤدي تناول الفراخ الملوثة إلى الإصابة بالتسمم الغذائي، الذي تتفاوت أعراضه وفقًا لنوع البكتيريا المسببة للعدوى. وتشمل الأعراض الشائعة الإسهال وآلام وتقلصات البطن والغثيان والقيء وارتفاع درجة الحرارة.

وفي بعض الحالات، قد تكون العدوى شديدة وتحتاج إلى رعاية طبية، خصوصًا لدى الأطفال الصغار وكبار السن والحوامل والأشخاص الذين يعانون من ضعف المناعة.

خطأ شائع أثناء تجهيز الفراخ في المنزل

 

من الأخطاء التي ينبغي الانتباه إليها استخدام لوح التقطيع أو السكين نفسه للفراخ النيئة والخضراوات دون تنظيفهما جيدًا بين الاستخدامين،

 فقد تنتقل البكتيريا من الفراخ إلى الخضراوات التي تؤكل دون طهي، وهو ما يُعرف بالتلوث المتبادل.

كما لا يُنصح بغسل الفراخ النيئة تحت مياه الصنبور؛ لأن رذاذ المياه قد ينشر البكتيريا إلى الحوض والأسطح والأدوات المحيطة، بينما يساعد الطهي الصحيح على القضاء على البكتيريا المسببة للأمراض.

كيف تتأكدين من سلامة الفراخ قبل تناولها؟

 

توصي وزارة الزراعة الأمريكية بطهي الفراخ حتى تصل درجة حرارتها الداخلية إلى 74 درجة مئوية (165 فهرنهايت)، ويمكن التأكد من ذلك باستخدام مقياس حرارة الطعام، بدلًا من الاعتماد على لون اللحم وحده.

ومن المهم أيضًا حفظ الفراخ المطهية في الثلاجة خلال ساعتين من الطهي، أو خلال ساعة واحدة إذا تجاوزت درجة الحرارة المحيطة 32 درجة مئوية، مع الفصل بين اللحوم النيئة والأطعمة الجاهزة للأكل.

متى يجب الانتباه إلى أعراض التسمم الغذائي؟

 

-إذا ظهرت أعراض مثل الإسهال المتكرر أو القيء أو تقلصات البطن بعد تناول الطعام، فينبغي مراقبة الحالة والحرص على تعويض السوائل. 

-ويجب طلب الرعاية الطبية عند حدوث إسهال دموي، أو ارتفاع شديد في الحرارة، أو قيء يمنع الاحتفاظ بالسوائل، أو علامات الجفاف.

-لا يعني تناول الفراخ بالضرورة التعرض للتسمم، لكن عدم اكتمال الطهي أو سوء التخزين والتحضير قد يزيد المخاطر. 

-لذلك، فإن الالتزام بقواعد سلامة الغذاء هو الوسيلة الأهم للاستمتاع بالوجبات دون تعريض الأسرة لمخاطر يمكن تجنبه.

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كارثة لا تعرفها ربات البيوت.. تناول الفراخ غير مكتملة النضج يعرّضك للتسمم

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