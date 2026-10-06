موعد تطبيق التوقيت الشتوي وضوابط غلق المحلات.. كم يوما يتبقى؟

تستعد الحكومة لبدء العمل بالتوقيت الشتوي، الذي يترتب عليه تغيير الساعة وإعادة تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة والمطاعم والمقاهي والورش والمولات التجارية، وذلك في إطار جهود الدولة لترشيد استهلاك الطاقة وتسهيل الحركة المرورية وتنظيم الشارع.

أولاً: موعد تطبيق التوقيت الشتوي وتأخير الساعة

وطبقاً للقانون رقم 24 لسنة 2023 المنظم لنظام التوقيت الصيفي والشتوي:

تاريخ بدء التطبيق: يبدأ العمل بالتوقيت الشتوي رسمياً في الجمعة الأخيرة من شهر أكتوبر.

آلية التعديل: يتم تأخير الساعة بمقدار 60 دقيقة (عند تمام الساعة 12:00 منتصف ليل الخميس/الجمعة، لتصبح الساعة 11:00 مساءً).

يتم تأخير الساعة بمقدار 60 دقيقة (عند تمام الساعة 12:00 منتصف ليل الخميس/الجمعة، لتصبح الساعة 11:00 مساءً). مدة التوقيت الشتوي: يستمر العمل به حتى الخميس الأخير من شهر أبريل من العام التالي.

ثانياً: مواعيد غلق المحال والمقاهي في التوقيت الشتوي

ووفقاً للقرار الوزاري رقم 456 لسنة 2020 الصادر عن وزارة التنمية المحلية والمتعلق بالماعد الشتوية لفتح وغلق المحال العامة، تأتي الضوابط كالتالي:

المحال والمولات التجارية: موعد الفتح: يومياً من الساعة 7:00 صباحاً.

موعد الإغلاق: في تمام الساعة 10:00 مساءً.

الاستثناء الأسبوعي: يمتد العمل حتى الساعة 11:00 مساءً يومي الخميس والجمعة، وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية. المطاعم والكافيهات والبازارات: موعد الفتح: يومياً من الساعة 5:00 صباحاً.

موعد الإغلاق: في تمام الساعة 12:00 منتصف الليل.

الاستثناء الأسبوعي: يمتد العمل حتى الساعة 1:00 صباحاً يومي الخميس والجمعة والأعياد الرسمية.

خدمات الدليفري: استمرار خدمة التوصيل للمنازل (Takeaway & Delivery) على مدار 24 ساعة للمطاعم والكافيهات.

الورش والأعمال الحرفية (داخل الكتل السكنية): موعد الفتح: يومياً من الساعة 8:00 صباحاً.

موعد الإغلاق: في تمام الساعة 6:00 مساءً.

استثناءات الورش: يُستثنى من ذلك الورش الموجودة على الطرق الرئيسية ومحطات الوقود، وكذلك الورش المرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطنين الصادر بها قرار من وزير التنمية المحلية.

ثالثاً: الانشطة والجهات المتاثرة والأنشطة المستثناة

وتطبيق المواعيد الشتوية يهدف لإصلاح المشهد العمراني وتحقيق الانضباط، إلا أن القرار راعى عدم المساس بالخدمات الضرورية للجمهور.

1. الأنشطة المستثناة كلياً من مواعيد الغلق (تعمل 24 ساعة):

المخابز والمخابز البلدية والأفرنجية.

الصيدليات ومحلات السوبر ماركت والقاليات والأسواق.

محلات بيع الفواكه والخضراوات والدواجن والأسواق بالجملة.

محطات الوقود (البنزين).

2. الجهات والقطاعات الأكثر تأثراً بالقرار:

المرور والأجهزة التنفيذية: تراجع الازدحام المروري في الساعات المباشرة لإغلاق المحال.

قطاع الكهرباء والطاقة: ترشيد ملحوظ في استهلاك الطاقة والتخفيف عن شبكات الكهرباء.

قطاع السياحة والترفيه: تنظم حركة المطاعم والكافيهات والمقاهي وفق جداول ثابتة ومحددة.

التجار وأصحاب الأنشطة التجارية: إعادة تنشيط الشراء المبكر وتعديل القوى العاملة ونظام الورديات للعمالة المسائية.

وشددت وزارة التنمية المحلية والمحافظات على تكثيف الحملات التفتيشية الميدانية بالتنسيق مع شرطة المرافق للتأكد من التزام جميع أصحاب الأنشطة والمحال التجارية بالمواعيد الشتوية المقررة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية والغرامات تجاه المخالفين.