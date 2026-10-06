حسام حسن يعتذر عن مؤتمر كاف.. مفاجأة وراء الغياب تحسم جدل الخلاف مع الجبلاية

حسمت مصادر داخل منتخب مصر الجدل الدائر حول أسباب اعتذار حسام حسن المدير الفني للفراعنة عن عدم حضور مؤتمر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» والمقرر إقامته خلال الفترة من 7 إلى 9 أكتوبر الجاري بعدما ربطت بعض التكهنات غياب المدير الفني بوجود خلافات مع مسؤولي اتحاد الكرة خلال الفترة الأخيرة.

وكشفت المصادر أن قرار حسام حسن بعدم المشاركة في فعاليات المؤتمر لا يرتبط بأي أزمة مع اتحاد الكرة مؤكدة أن المدير الفني اعتذر عن الحضور بسبب ارتباطه بموعد عائلي حيث يحضر حفل زفاف حسن نجل توأمه إبراهيم حسن يوم 9 أكتوبر الجاري وهو نفس اليوم المخصص لمناقشة وتحليل تجارب المنتخبات الأفريقية في كأس العالم 2026.

مناسبة عائلية تحسم موقف حسام حسن

وبحسب المصادر فإن حسام حسن كان ضمن المدربين الذين وجه إليهم الاتحاد الأفريقي الدعوة للمشاركة في فعاليات المؤتمر خاصة في ظل أهمية النقاشات المقرر أن يشهدها اليوم الأخير والذي يركز على تقييم المشاركة الأفريقية في كأس العالم 2026 والاستفادة من التجارب التي خاضتها المنتخبات في البطولة.

ورغم أهمية الاجتماع فضل المدير الفني لمنتخب مصر الاعتذار عن الحضور بسبب ارتباطه بالمناسبة العائلية لتغلق بذلك التكهنات التي تحدثت عن وجود موقف غاضب من جانب حسام حسن تجاه اتحاد الكرة.

وشددت المصادر على أن ما تردد بشأن رفض المدير الفني المشاركة بسبب تصريحات خالد الدرندلي نائب رئيس اتحاد الكرة خلال الأيام الماضية لا يعكس السبب الحقيقي وراء اعتذاره وأن الأمر يتعلق بارتباط شخصي محدد مسبقًا.

مؤتمر كاف.. 3 أيام لرسم ملامح مستقبل الكرة الأفريقية

ويكتسب مؤتمر الاتحاد الأفريقي أهمية خاصة خاصة أنه لا يقتصر على جلسات بروتوكولية وإنما يتضمن مجموعة من الملفات المتعلقة بتطوير كرة القدم في القارة إلى جانب مراجعة تجربة المنتخبات الأفريقية في كأس العالم 2026.

وتبدأ فعاليات المؤتمر غدا الأربعاء 7 أكتوبر من خلال برنامج مخصص للجنة التطوير حيث تناقش الاجتماعات عددًا من الملفات المهمة على رأسها تطوير كرة القدم وتأهيل وتعليم المدربين إلى جانب برامج التطوير والاستثمار داخل الاتحادات الوطنية الأعضاء.

ويشهد اليوم الأول حضور مسؤولي «كاف» وعدد من الخبراء المتخصصين في محاولة لوضع تصورات عملية لتطوير منظومة كرة القدم الأفريقية خلال السنوات المقبلة.

أبو ريدة في اجتماعات رؤساء الاتحادات

وتتواصل فعاليات المؤتمر يوم الخميس 8 أكتوبر من خلال اجتماع استراتيجي لرؤساء الاتحادات الوطنية الأعضاء في الاتحاد الأفريقي.

ويشارك في الاجتماع ممثلو الاتحادات الـ54 لمناقشة عدد من الملفات المرتبطة بمستقبل كرة القدم الأفريقية وخطط تطوير اللعبة ومن المنتظر أن يكون هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة المصري ضمن الحاضرين في هذه الاجتماعات.

ويأتي الاجتماع في توقيت مهم للكرة الأفريقية خاصة مع الرغبة في الاستفادة من الدروس التي أفرزتها مشاركة منتخبات القارة في كأس العالم والعمل على بناء خطط أكثر فاعلية للسنوات المقبلة.

اليوم الأهم.. مراجعة كأس العالم بحضور كبار المدربين

أما يوم الجمعة 9 أكتوبر فيحمل الجانب الفني الأبرز في المؤتمر حيث يخصص الاتحاد الأفريقي جزءًا رئيسيًا من فعالياته لتحليل أداء المنتخبات الأفريقية خلال كأس العالم 2026.

ويشارك في جلسات اليوم عدد من مدربي المنتخبات التي ظهرت في المونديال إلى جانب خبراء في كرة القدم بهدف تقييم التجربة الأفريقية في البطولة وتحديد أسباب النجاح والإخفاق والخروج بتوصيات يمكن تطبيقها قبل كأس العالم 2030.

وكان من المنتظر أن يكون حسام حسن ضمن المدربين المشاركين في هذه المناقشات باعتباره المدير الفني لمنتخب مصر إلا أن ارتباطه بحفل زفاف نجل إبراهيم حسن حال دون حضوره.

إنفانتينو وفينجر في الصورة

ومن المنتظر أن تشهد فعاليات اليوم الثالث حضور جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» إلى جانب عدد من الأسماء والخبراء البارزين في عالم اللعبة وفي مقدمتهم أرسين فينجر الذي يشارك في مناقشة الملفات الفنية والتطويرية الخاصة بالكرة الأفريقية.

ويركز المؤتمر على كيفية تحويل تجربة المنتخبات الأفريقية في كأس العالم 2026 إلى مشروع تطوير مستدام بما يساعد القارة على تحقيق نتائج أفضل في النسخ المقبلة من البطولة خاصة مع اقتراب الاستعداد لمونديال 2030.