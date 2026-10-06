قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس الوزراء يتابع عدداً من ملفات العمل المشترك بين وزارتي المالية والبترول
مقذوف حربي يضرب سفينة ترفع علم بنما.. والهند تعلن إصابة 11 من مواطنيها
من يحصل على مرتب 8 آلاف جنيه قد يصل معاشه إلى 6 آلاف.. التأمينات توضح
أزمة رونالدو وجيسوس تتصاعد.. قائد البرتغال يشترط رحيل المدرب للعودة للمنتخب
حسام حسن يعتذر عن مؤتمر كاف.. مفاجأة وراء الغياب تحسم جدل الخلاف مع الجبلاية
برشلونة وريال مدريد ومانشستر سيتي يراقبون موهبة آينتراخت فرانكفورت الألمانية
البرلمان العربي يدين اعتداءات ميليشيا الحوثي الإرهابية على مطاري جازان ونجران
موعد تطبيق التوقيت الشتوي وضوابط غلق المحلات.. كم يوما يتبقى؟
ننشر نتائج انتخابات هيئات مكاتب لجان مجلس الشيوخ
1400 كارت.. طبيب نفسي ويُشهر البطاقات بكثرة| مفاجآت عن حكم مباراة القمة
يورونيوز: احتجاجات الإسكان في برشلونة تتحول إلى مواجهات مع الشرطة
قوات الاحتلال تواصل اعتداءاتها على جنوب لبنان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

حسام حسن يعتذر عن مؤتمر كاف.. مفاجأة وراء الغياب تحسم جدل الخلاف مع الجبلاية

حسام حسن
حسام حسن
محمود أحمد

حسمت مصادر داخل منتخب مصر الجدل الدائر حول أسباب اعتذار حسام حسن المدير الفني للفراعنة عن عدم حضور مؤتمر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» والمقرر إقامته خلال الفترة من 7 إلى 9 أكتوبر الجاري بعدما ربطت بعض التكهنات غياب المدير الفني بوجود خلافات مع مسؤولي اتحاد الكرة خلال الفترة الأخيرة.

وكشفت المصادر أن قرار حسام حسن بعدم المشاركة في فعاليات المؤتمر لا يرتبط بأي أزمة مع اتحاد الكرة مؤكدة أن المدير الفني اعتذر عن الحضور بسبب ارتباطه بموعد عائلي حيث يحضر حفل زفاف حسن نجل توأمه إبراهيم حسن يوم 9 أكتوبر الجاري وهو نفس اليوم المخصص لمناقشة وتحليل تجارب المنتخبات الأفريقية في كأس العالم 2026.

مناسبة عائلية تحسم موقف حسام حسن

وبحسب المصادر فإن حسام حسن كان ضمن المدربين الذين وجه إليهم الاتحاد الأفريقي الدعوة للمشاركة في فعاليات المؤتمر خاصة في ظل أهمية النقاشات المقرر أن يشهدها اليوم الأخير والذي يركز على تقييم المشاركة الأفريقية في كأس العالم 2026 والاستفادة من التجارب التي خاضتها المنتخبات في البطولة.

ورغم أهمية الاجتماع فضل المدير الفني لمنتخب مصر الاعتذار عن الحضور بسبب ارتباطه بالمناسبة العائلية لتغلق بذلك التكهنات التي تحدثت عن وجود موقف غاضب من جانب حسام حسن تجاه اتحاد الكرة.

وشددت المصادر على أن ما تردد بشأن رفض المدير الفني المشاركة بسبب تصريحات خالد الدرندلي نائب رئيس اتحاد الكرة خلال الأيام الماضية لا يعكس السبب الحقيقي وراء اعتذاره وأن الأمر يتعلق بارتباط شخصي محدد مسبقًا.

مؤتمر كاف.. 3 أيام لرسم ملامح مستقبل الكرة الأفريقية

ويكتسب مؤتمر الاتحاد الأفريقي أهمية خاصة خاصة أنه لا يقتصر على جلسات بروتوكولية وإنما يتضمن مجموعة من الملفات المتعلقة بتطوير كرة القدم في القارة إلى جانب مراجعة تجربة المنتخبات الأفريقية في كأس العالم 2026.

وتبدأ فعاليات المؤتمر غدا الأربعاء 7 أكتوبر من خلال برنامج مخصص للجنة التطوير حيث تناقش الاجتماعات عددًا من الملفات المهمة على رأسها تطوير كرة القدم وتأهيل وتعليم المدربين إلى جانب برامج التطوير والاستثمار داخل الاتحادات الوطنية الأعضاء.

ويشهد اليوم الأول حضور مسؤولي «كاف» وعدد من الخبراء المتخصصين في محاولة لوضع تصورات عملية لتطوير منظومة كرة القدم الأفريقية خلال السنوات المقبلة.

أبو ريدة في اجتماعات رؤساء الاتحادات

وتتواصل فعاليات المؤتمر يوم الخميس 8 أكتوبر من خلال اجتماع استراتيجي لرؤساء الاتحادات الوطنية الأعضاء في الاتحاد الأفريقي.

ويشارك في الاجتماع ممثلو الاتحادات الـ54 لمناقشة عدد من الملفات المرتبطة بمستقبل كرة القدم الأفريقية وخطط تطوير اللعبة ومن المنتظر أن يكون هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة المصري ضمن الحاضرين في هذه الاجتماعات.

ويأتي الاجتماع في توقيت مهم للكرة الأفريقية خاصة مع الرغبة في الاستفادة من الدروس التي أفرزتها مشاركة منتخبات القارة في كأس العالم والعمل على بناء خطط أكثر فاعلية للسنوات المقبلة.

اليوم الأهم.. مراجعة كأس العالم بحضور كبار المدربين

أما يوم الجمعة 9 أكتوبر فيحمل الجانب الفني الأبرز في المؤتمر حيث يخصص الاتحاد الأفريقي جزءًا رئيسيًا من فعالياته لتحليل أداء المنتخبات الأفريقية خلال كأس العالم 2026.

ويشارك في جلسات اليوم عدد من مدربي المنتخبات التي ظهرت في المونديال إلى جانب خبراء في كرة القدم بهدف تقييم التجربة الأفريقية في البطولة وتحديد أسباب النجاح والإخفاق والخروج بتوصيات يمكن تطبيقها قبل كأس العالم 2030.

وكان من المنتظر أن يكون حسام حسن ضمن المدربين المشاركين في هذه المناقشات باعتباره المدير الفني لمنتخب مصر إلا أن ارتباطه بحفل زفاف نجل إبراهيم حسن حال دون حضوره.

إنفانتينو وفينجر في الصورة

ومن المنتظر أن تشهد فعاليات اليوم الثالث حضور جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» إلى جانب عدد من الأسماء والخبراء البارزين في عالم اللعبة وفي مقدمتهم أرسين فينجر الذي يشارك في مناقشة الملفات الفنية والتطويرية الخاصة بالكرة الأفريقية.

ويركز المؤتمر على كيفية تحويل تجربة المنتخبات الأفريقية في كأس العالم 2026 إلى مشروع تطوير مستدام بما يساعد القارة على تحقيق نتائج أفضل في النسخ المقبلة من البطولة خاصة مع اقتراب الاستعداد لمونديال 2030.

منتخب مصر حسام حسن مؤتمر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف اتحاد الكرة إبراهيم حسن خالد الدرندلي إنفانتينو فينجر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حمزة عبد الكريم

مجرد نقاش فني.. منتخب مصر يكشف حقيقة أزمة حسام حسن وحمزة عبد الكريم

البنزين

بعد جدل تصريحات الزيادات.. أسعار البنزين والسولار اليوم الثلاثاء

محمد هاني

متمسك بشروطة.. تفاصيل جديدة في مفاوضات تجديد عقد محمد هاني مع الأهلي

موسيماني

عدلي القيعي يفتح النار على موسيماني: معجب بنفسه و«غلاوي»

الجيش الإسرائيلي

معاريف: الجيش الإسرائيلي يستعد لعملية عسكرية محتملة في إحدى جبهات الشرق الأوسط

عموتة

حملة ممنهجة ضد الأهلي.. مصدر يكشف حقيقة غضب عموتة من توفيق محمد

الاعلى للإعلام

الأعلى للإعلام: إلزام بعدم نشر أي مقاطع مصورة في واقعة إلقاء سيدة لنفسها من الشرفة ببورسعيد

حسام وابراهيم حسن

تقرير لجنة الانضباط بالفيفا يفجر مفاجأة.. عقوبات صارمة ضد حسام وإبراهيم حسن

ترشيحاتنا

رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء

المركزي للإحصاء يهنئ الرئيس السيسي والقوات المسلحة بذكرى انتصارات أكتوبر

نصر أكتوبر

يوم النصر.. نص قرار حرب أكتوبر بخط يد الرئيس السادات إلى وزير الحربية

نقابة الصحفيين

10 أكتوبر.. فتح باب الترشح لانتخابات التجديد النصفي لصحفيين الإسكندرية

بالصور

من الأكلات السريعة .. طريقة عمل كاساديا الفراخ بالجبنة في المنزل

من الأكلات السريعة .. طريقة عمل كاساديا الفراخ بالجبنة في المنزل
من الأكلات السريعة .. طريقة عمل كاساديا الفراخ بالجبنة في المنزل
من الأكلات السريعة .. طريقة عمل كاساديا الفراخ بالجبنة في المنزل

لو فاتورة الكهرباء زادت فجأة.. 7 أجهزة في البيت هي السبب

فاتورة الكهرباء زادت فجأة؟ 7 أجهزة في البيت ممكن تكون السبب
فاتورة الكهرباء زادت فجأة؟ 7 أجهزة في البيت ممكن تكون السبب
فاتورة الكهرباء زادت فجأة؟ 7 أجهزة في البيت ممكن تكون السبب

كارثة لا تعرفها ربات البيوت.. تناول الفراخ غير مكتملة النضج يعرّضك للتسمم

كارثة لا تعرفها ربات البيوت.. تناول الفراخ غير مكتملة النضج قد يعرّضك للتسمم الغذائي
كارثة لا تعرفها ربات البيوت.. تناول الفراخ غير مكتملة النضج قد يعرّضك للتسمم الغذائي
كارثة لا تعرفها ربات البيوت.. تناول الفراخ غير مكتملة النضج قد يعرّضك للتسمم الغذائي

بتصحى بتعطس كل يوم؟.. 6 أسباب موجودة في غرفة نومك

بتصحى بتعطس كل يوم؟ 6 أسباب موجودة في غرفة نومك
بتصحى بتعطس كل يوم؟ 6 أسباب موجودة في غرفة نومك
بتصحى بتعطس كل يوم؟ 6 أسباب موجودة في غرفة نومك

فيديو

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 170 من كلية الضباط الاحتياط

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 170 من كلية الضباط الاحتياط.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هبة محمد عيد

د. هبة محمد عيد تكتب: جيل يحمل ذكرى النصر.. رسالة تقدير لدرع الوطن وسيفه

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: ماذا لو غاب الأمن؟.. بين درس 2011 وما يحدث حولنا

محمد أحمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات

محمد أحمد حسونة يكتب: من الثانوية إلى الجامعة.. هنا تبدأ الحكاية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الانسحاب الأمريكي من العراق.. مأساة وعار

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الإستراتيجية الأمريكية تدير الشرق الأوسط بالوظائف لا بالتحالفات

المزيد