شبانة: مصر كانت الأفضل أمام جنوب أفريقيا.. وحسام حسن حقق مكاسب فنية

أكد الإعلامي محمد شبانة أن منتخب مصر قدم مباراة جيدة أمام جنوب أفريقيا، مشيرًا إلى أن الفراعنة كانوا الطرف الأفضل وسيطروا على مجريات اللقاء، رغم انتهاء المباراة بنتيجة لا تعكس الأداء.

وقال شبانة، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يذاع على قناة "CBC": "منتخب مصر كان مسيطرًا على مباراة جنوب أفريقيا بشكل كامل، وأهدرنا أكثر من فرصة، وهدف جنوب أفريقيا جاء من خطأ لمصطفى شوبير".

وأضاف: "المباراة كانت مهمة ومفيدة من الناحية الفنية، وحسام حسن جرب أكثر من لاعب، وشارك بعض اللاعبين لأول مرة، مثل المهدي سليمان وطارق علاء".

وتابع: "المباريات الودية بنحكم عليها انت استفدت منها إيه، مش نتيجتها إيه، والأهم هو تحقيق المكاسب الفنية وتجربة اللاعبين".

وأوضح: "موسيماني كان هدفه الفوز على منتخب مصر، الذي كان يقدم أداءً جيدًا في كأس العالم، ودي نتيجة طيبة للمنتخب الجنوب أفريقي".

وانتقد شبانة الاستفتاءات التي تتحدث عن مستقبل حسام حسن، قائلًا: "رأيت استفتاءات في بعض المواقع: هل تؤيد رحيل حسام أم يستمر؟ وهل الأفضل مدرب مصري أو أجنبي؟.. هل ده يعقل؟".